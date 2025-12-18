Ouvir
Taça de Portugal. Sporting passa com polémica nos Açores

18 dez, 2025 - 23:13 • Carlos Calaveiras

Eliminatória foi resolvida nos descontos e depois de um penálti polémico.

O Sporting derrotou o Santa Clara, por 3-2, após prolongamento e segue em frente na Taça de Portugal.

A partida teve um lance polémico, já nos descontos, com uma grande penalidade a ser assinalada por alegada falta sobre Hjulmand. A conversão desse penálti deu o empate aos leões.

No prolongamento, já contra 10, o Sporting ganhou vantagem e agarrou a vitória que deu passagem aos quartos de final da prova rainha.

João Simões, Luis Suarez e Ioannidis marcaram para os leões.

Lucas Soares e Gabriel Silva apontaram pelos insulares.

A equipa de Rui Borges vai agora defrontar o AVS na próxima eliminatória.

