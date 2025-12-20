Sporting com "jogo muito importante" contra Benfica em Alvalade

O treinador do Sporting, Micael Sequeira, não tem dúvidas: contra o Benfica é “um jogo importante”. “Ganhando, fica tudo em aberto”.

"Atendendo aos pontos que temos em relação ao nosso adversário, é um jogo importante para nós, naturalmente que sim. Ganhando, fica tudo em aberto, fica uma Liga pela frente por disputar, mas essencialmente o que nos ‘prende’ é fazer um bom jogo, encontrarmo-nos como equipa, fazer o que já fizemos este ano”, disse.

De recordar que o Benfica lidera o campeonato feminino de futebol e tem mais cinco pontos que o Sporting, segundo classificado.

“Já fizemos jogos com muita qualidade, e estamos à procura dessa consistência, atendendo a que é um grupo novo, estamos a ter algumas oscilações em termos de rendimento e estamos à procura dessa consistência, essencialmente esse é o nosso grande objetivo. Hoje preparar bem o jogo e amanhã que consigamos fazer um jogo de qualidade e que os nossos adeptos possam ser brindados com uma boa exibição, é isso que nós pretendemos”, acrescentou.

A partida vai ser jogada em Alvalade e o técnico das leoas reconhece que essa pode ser uma vantagem.

"É um momento diferente de estar perante os nossos adeptos. Vai ser muito bom, penso que é a nossa grande vantagem no jogo, sem dúvida, podermos jogar perante os nossos adeptos. É um estímulo completamente diferente daquele a que as jogadoras normalmente estão habituadas. É muito positivo termos a oportunidade de jogarmos perante os nossos adeptos, é uma responsabilidade maior, naturalmente, mas acreditando que vai ser um bom dia, que vai haver uma boa sintonia entre os adeptos e a equipa, penso que vai ajudar as jogadoras a transcenderem-se e a fazer um bom jogo", disse.

Micael Sequeira acredita que “vai ser um jogo equilibrado, muito competitivo”, contra um Benfica que “é uma boa equipa, com processos diferentes da época anterior, mas continua a ser uma equipa muito forte, competitiva e que requer da nossa parte um nível altíssimo”.

O Sporting – Benfica está marcado para as 17h30 de domingo no estádio de Alvalade.