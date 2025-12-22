Lotação esgotada no Sporting - PSG

O Sporting confirma lotação esgotada para a partida de Alvalade contra o PSG para a Liga dos Campeões.

"Os Sportinguistas esgotaram os ingressos e prometem mais uma vez um grande apoio à equipa no Estádio José Alvalade", escreve o clube leonino.

O clube adianta, no entanto, que ainda podem ficar disponíveis mais bilhetes mediante a colocação de lugares vagos pelas Gamebox não utilizados por sócios.

"No entanto, ainda poderão ser disponibilizados ingressos através do Gameback. Os lugares em Gameback são colocados à venda nos canais oficiais do Sporting pelos Sócios detentores de Gamebox nesses lugares quando não podem comparecer ao jogo", escreve a equipa de Alvalade.

A partida está marcada para as 20h00 de 20 de janeiro.

O Sporting está atualmente no 14.º lugar na fase regular da Champions, com 10 pontos. O PSG tem 13 pontos.