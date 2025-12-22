Ouvir
Sporting. Rui Borges garante que só viu o penálti no avião e que é um lance de interpretação

22 dez, 2025 - 16:04

Os leões vão defrontar o V. Guimarães, esta terça-feira, em partida da jornada 15 da I Liga.

A+ / A-

O treinador do Sporting, Rui Borges, falou sobre V. Guimarães, o lance do penálti nos Açores, mercado de transferências e as alternativas no plantel.

Defrontar V. Guimarães

"É especial. No dia que acabo por me despedir do Vitória, este ano faz um ano que jogarei em casa do Vitória. É graças ao Vitória que estou aqui hoje. É um jogo especial e difícil. O ambiente é especial e quem passa lá percebe. O público faz a diferença e isso notou-se a época passada, em que tínhamos o jogo controlado e de repente vira. Galvaniza a equipa. É um Vitória diferente, mais jovem. O Luís está a fazer um excelente trabalho, tem muito mérito. Tirando o jogo da Taça, vinham de cinco vitórias e com confiança. É uma dificuldade grande. Em casa só perdeu com o Benfica, é a única que ganhou internamente ao FC Porto."

Lance do penálti nos Açores

"Infelizmente vivemos numa sociedade que é triste porque há falta de respeito para com o Sporting e o seu treinador. Felizmente tive uma boa educação dada pelos meus pais, com muitos valores... por isso é que se calhar hoje estou em representação e sou líder da equipa do Sporting. Deixa-me triste porque sou tudo menos mentiroso. Não tinha visto o lance, vi no avião. Explico com todo o gosto: em casa temos dois tablets, um com a transmissão da Sport TV e outro com a nossa imagem. É difícil ver as imagens. Serve mais para cortes durante o jogo e falarmos ao intervalo ou mesmo durante o jogo ajustarmos. E foi isso que aconteceu nos Açores. A imagem está lá mas não se consegue ver. E como perderam tempo à procura de uma imagem do treinador a olhar para o tablet, também podiam ter perdido tempo a ver o treinador em algum momento a dizer aos jogadores... porque eles estavam a perguntar 'mister, é penálti?'. E eu disse 'não sei, porque não dá para ver'. Podiam ver mais à frente um dos meus adjuntos com um telemóvel na mão a tentar abrir vídeos, mandados pela comunicação do clube, e nem isso conseguimos por causa da internet. Em momento algum olhei para o telemóvel. Se estiveram atentos, eu estive 12 minutos sentados à espera de uma decisão. A imagem que vêem o treinador do Sporting a olhar para o tablet é tudo adivinhos. Dizem 'Ele está a ver a imagem'... mas ninguém viu. Alguém viu a imagem do tablet? Então como é que são uns adivinhos e dizem que o mister está a mentir. Vivemos numa sociedade que se alimenta de ódio e no futebol há muita gente com memória curta. Já aconteceu em vários jogos e é o critério do árbitro. O meu capitão diz que há toque. Em relação ao jogo e à arbitragem não falo mais. Às vezes não há respeito com o treinador do Sporting e não é de hoje"

Que presente espera de Varandas?

"O único presente é a vitória amanhã. Vamos estar atentos ao mercado, mas não estamos nessa parte e não estou preocupado. Dentro das possibilidades e do que acharmos importante ajustar, ajustaremos. Qualquer jogo em casa do Vitória é difícil. Valorizar tudo o que o Luís tem feito. É uma equipa jovem. Ele tem tido essa capacidade, independentemente da derrota com o AVS. É difícil jogar lá. Digo isso porque tive a felicidade de estar naquela casa. O ambiente torna a equipa mais forte do que já é. É a quadra natalícia, acredito que esteja uma boa casa. Temos que estar cientes das dificuldades e preparados para a exigência do jogo."

Teme perder algum jogador?

"Em relação ao perder jogadores, acredito e espero bem, porque é esse trabalho que temos feito, que não sairá ninguém. É importante não perder ninguém e creio que não acontecerá. Espero estar tranquilo. Não vou comentar mais sobre arbitragem."

Diomande e Geny na CAN. Há alternativas?

"Renovação de Diomande? Se aconteceu, ainda não foi anunciada pelo clube, oxalá aconteça. É muito importante na equipa. Ficarei contente, também para o futuro dele. Ganha mais importância no Sporting. Feliz por qualquer renovação. Geny e Diomande? Já disse que tenho sempre alternativas, não há problema. Temos uma equipa com muita qualidade e vontade de ganhar. Foco-me nisso. Temos sempre alternativas. Jamais numa equipa como Sporting direi que não tenho alternativas."

Final da primeira volta aproxima-se

"Momentos decisivos são todos. Temos saídas difíceis, mas os outros também têm. É o que é. Não vai ditar nada do que será o fecho do campeonato. É uma fase importante. Dezembro foi intenso e janeiro será mais. É importante como qualquer momento. Até ao fim ainda vai correr muita água."

