Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Rui Borges: "Li que era um Sporting diminuído, mas voltámos a dar resposta"

23 dez, 2025 - 23:03 • Inês Braga Sampaio

Treinador do Sporting destaca "demonstração do caráter e do espírito de grupo" dos jogadores, perante as ausências e o erro de Rui Silva, e considera que o triunfo sobre o Vitória de Guimarães "não oferece qualquer tipo de contestação".

A+ / A-

Rui Borges enaltece a resposta do plantel do Sporting às ausências e ao erro de Rui Silva, na vitória, por 4-1, sobre o Vitória de Guimarães.

"Li em qualquer lado que era um Sporting diminuído. Um Sporting diminuído no ano passado e hoje voltou a dar resposta. Não há palavras para descrever a paixão deles, a amizade, o querer ganhar. Deram uma demonstração do caráter e do espírito de grupo", salienta à Sport TV.

Os leões passaram a somar 38 pontos, mais três que o Benfica, segundo classificado, e menos cinco que o FC Porto, líder do campeonato.

Análise: "Boa vitória, grande vitória. Primeira parte de grande qualidade, bem a travar as transições. Foi importante as coberturas. Estivemos sempre ligados ao jogo e tivemos grande qualidade no ataque, o segundo golo é extraordinário. Chegámos ao intervalo a vencer justamente. O Vitória entra no jogo com uma infelicidade nossa e o estádio empurra a equipa. Mas fomos controlando, fizemos um trabalho extraordinário nesse sentido, ganhámos muitos duelos. Fizemos o 3-1 com uma infelicidade do adversário. O 4-1 não oferece qualquer tipo de contestação, fizemos por merecer o resultado."

Resposta perante as ausências: "Dá a deu uma grande resposta. Não tinha dúvidas disso. Não pedi. Li em qualquer lado que era um Sporting diminuído. Um Sporting diminuído no ano passado e hoje voltou a dar resposta. Não há palavras para descrever a paixão deles, a amizade, o querer ganhar. Deram uma demonstração do caráter e do espírito de grupo."

Reação dos colegas ao erro de Rui Silva: "Eles sabem que todos vão falhar e aí os treinador vai assumir, sem problema nenhum. Não me admira nada a amizade demonstrada para com o Rui, que já nos deu e vai continuar a dar muito. Não é um erro que lhe retira importância dentro do grupo."

FC Porto continua sem perder pontos: "O Sporting tem acima de tudo de se agarrar a si próprio, temos de fazer a nossa parte. Não é olhar para os outros. Temos de nos focar em ganhar os nossos jogos, a nossa casa, o que nós controlamos, o que podemos fazer."

Dedicatória para Fresneda: "Dedicar a vitória ao Ivan, que teve uma infelicidade, o falecimento de um familiar. Quis ficar, quis ajudar a equipa, disse que tinha necessidade de ficar, e fez um grande jogo. Um feliz Natal para todos."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 23 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?