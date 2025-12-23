Rui Borges: "Li que era um Sporting diminuído, mas voltámos a dar resposta"

Rui Borges enaltece a resposta do plantel do Sporting às ausências e ao erro de Rui Silva, na vitória, por 4-1, sobre o Vitória de Guimarães.

"Li em qualquer lado que era um Sporting diminuído. Um Sporting diminuído no ano passado e hoje voltou a dar resposta. Não há palavras para descrever a paixão deles, a amizade, o querer ganhar. Deram uma demonstração do caráter e do espírito de grupo", salienta à Sport TV.

Os leões passaram a somar 38 pontos, mais três que o Benfica, segundo classificado, e menos cinco que o FC Porto, líder do campeonato.

Análise: "Boa vitória, grande vitória. Primeira parte de grande qualidade, bem a travar as transições. Foi importante as coberturas. Estivemos sempre ligados ao jogo e tivemos grande qualidade no ataque, o segundo golo é extraordinário. Chegámos ao intervalo a vencer justamente. O Vitória entra no jogo com uma infelicidade nossa e o estádio empurra a equipa. Mas fomos controlando, fizemos um trabalho extraordinário nesse sentido, ganhámos muitos duelos. Fizemos o 3-1 com uma infelicidade do adversário. O 4-1 não oferece qualquer tipo de contestação, fizemos por merecer o resultado."

Resposta perante as ausências: "Dá a deu uma grande resposta. Não tinha dúvidas disso. Não pedi. Li em qualquer lado que era um Sporting diminuído. Um Sporting diminuído no ano passado e hoje voltou a dar resposta. Não há palavras para descrever a paixão deles, a amizade, o querer ganhar. Deram uma demonstração do caráter e do espírito de grupo."

Reação dos colegas ao erro de Rui Silva: "Eles sabem que todos vão falhar e aí os treinador vai assumir, sem problema nenhum. Não me admira nada a amizade demonstrada para com o Rui, que já nos deu e vai continuar a dar muito. Não é um erro que lhe retira importância dentro do grupo."

FC Porto continua sem perder pontos: "O Sporting tem acima de tudo de se agarrar a si próprio, temos de fazer a nossa parte. Não é olhar para os outros. Temos de nos focar em ganhar os nossos jogos, a nossa casa, o que nós controlamos, o que podemos fazer."

Dedicatória para Fresneda: "Dedicar a vitória ao Ivan, que teve uma infelicidade, o falecimento de um familiar. Quis ficar, quis ajudar a equipa, disse que tinha necessidade de ficar, e fez um grande jogo. Um feliz Natal para todos."