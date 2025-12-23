Sporting recebe prenda e deixa carvão na meia do Vitória

O Sporting voltou a isolar-se no segundo lugar do campeonato e a colocar-se a cinco pontos do líder, o FC Porto, esta terça-feira, ao vencer no terreno do Vitória de Guimarães, por 4-1.

Os leões, que entraram melhor, adiantaram-se aos 32 minutos, por intermédio de Francisco Trincão, e ampliaram aos 42, com um golo de Fotis Ioannidis.

O Vitória mostrou outra cara no regresso dos balneários e, aos 50 minutos, reduziu, com um "frango" de Rui Silva, a remate de Telmo Arcanjo. Contudo, aos 63, Juan Castillo desviou a bola para a própria baliza.

Maxi Araújo completou a vitória aos 79 golos. Houve ainda tempo para a expulsão de Nélson Oliveira, com cartão vermelho direto.

O Sporting passa a somar 38 pontos, menos cinco que o FC Porto, primeiro classificado, e mais três que o Benfica, terceiro.