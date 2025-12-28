Rui Borges. "Queremos o primeiro lugar"

O treinador do Sporting, Rui Borges, gostou mais da segunda parte contra o Rio Ave, elogiando especialmente os golos apontados e os não sofridos.

A partida

"Uma primeira parte em que estávamos muito lentos, muito previsíveis, muitas perdas de bola, muitos passes falhados. Já a segunda parte foi à nossa imagem, mais dinâmicos, mais rápidos, mais ligações com o terceiro homem, acelerámos mais e chegámos com naturalidade aos golos".

Pela sexta vez o Sporting marca quatro ou mais golos

"Deixa-me também satisfeito o facto de não sofrermos golos. Colocaram o André Luiz na segunda parte, com um Gonçalo Inácio já amarelado e a tentar expô-lo à expulsão. O Edu fez uma grande segunda parte, fez um belíssimo jogo - e está doente, como o Fotis. Estava a brincar e dizia à malta que o Edu fez uma segunda parte de Seleção Nacional. Foi muito perspicaz. Os golos acontecem pelas dinâmicas que temos, pela ambição que temos enquanto equipa e depois é normal que, com a qualidade individual que temos, quando estamos com a energia certa que os golos venham."

Cinco pontos de vantagem sobre o Benfica

"A mim não me diz nada, resta-me focar nos nossos jogos. Queremos o primeiro lugar. Estamos a cinco do primeiro. Queremos muito ganhar e controlar o que podemos controlar. Queremos seguir caminho e ganhar o próximo jogo."

Balanço ao ano que está a chegar ao fim

"O ano correu bem para o Sporting, isso é que é importante, não é o treinador. Queremos ficar na história do clube e temos de fazer o nosso melhor para ficarmos na história. A história do Sporting continuará, independentemente dos treinadores e dos jogadores. Queremos desejar um excelente 2026 a todos os sportinguistas"

O Sporting venceu o Rio Ave, por 4-0, em partida da jornada 16 da I Liga.