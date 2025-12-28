Ouvir
Sporting 4-0 Rio Ave

Sporting goleia com hat-trick de Suárez

28 dez, 2025 - 23:25

Leões pressionam líder dragão, que só entra em campo esta segunda-feira diante do AVS.

O Sporting goleou o Rio Ave, por 4-0, mantém a pressão sobre o FC Porto e afasta-se do Benfica.

Os leões dominaram a partida de princípio a fim, apesar de a primeira parte ter tido poucas oportunidades.

Os golos foram apontados por Luis Suarez, que fez um hat-trick, e Maxi Araujo.

Do Rio Ave pouco ou nada se viu ofensivamente, para além de uns fogachos de André Luiz, extremo que só atuou na segunda parte por, alegadamente, estar adoentado. De recordar que o jogador tem sido apontado ao Benfica nas últimas horas.

Com este triunfo, o Sporting está agora a dois pontos do líder FC Porto, que defronta esta segunda-feira o AVS.

