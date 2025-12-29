Ouvir
Eduardo Felicíssimo renova com o Sporting até 2030

29 dez, 2025 - 19:48 • Inês Braga Sampaio

Médio, de 18 anos, mostra-se feliz com o voto de confiança.

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Eduardo Felicíssimo até 2030.

O médio-defensivo, de 18 anos, joga principalmente pelos sub-19 e pelos B, mas estreou-se pela equipa principal já na temporada passada. Esta época, Rui Borges ainda não lhe proporcionou nova oportunidade.

Ainda assim, foi o treinador vimaranense que o lançou. E esta renovação, assume Felicíssimo, "é uma demonstração de confiança".

"Sinto-me muito feliz, estou muito contente por continuar a representar este clube. É mais um passo em busca dos meus objetivos, continuar a escrever a minha história, demonstra também muito da confiança do clube em mim", reconhece o médio internacional português sub-19.

Eduardo Felicíssimo leva 15 jogos esta temporada: cinco pelos sub-19 do Sporting (todos na Youth League) e dez pela equipa B, na II Liga.

