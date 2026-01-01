Rui Borges: “Não estou focado em fazer dobradinhas, quero apenas ganhar ao Gil Vicente”

Rui Borges desvalorizou a eventual ausência de Pablo, melhor marcador do Gil Vicente com 10 golos, do jogo da 17ª jornada da I Liga, destacando a “qualidade” de Gustavo Varela.

“É uma equipa que está a fazer campeonato extraordinário, uma boa primeira volta. Bateu o recorde pontual do clube. É uma equipa muito bem organizada em todos momentos do jogo, com algumas dinâmicas identificáveis, competitiva e intensa principalmente a jogar em casa. Será claramente um jogo difícil, num campo onde o Sporting costuma ter algumas dificuldades”, afirmou.

Os ‘gilistas’, orientados por César Peixoto, estão na quarta posição da Liga, com 27 pontos, recorde de pontos do clube, registo que levou Rui Borges a destacar o “extraordinário campeonato” que têm vindo a fazer, alertando que será um “jogo difícil” para a sua equipa.

“O Sporting quer ganhar todos os troféus, e vamos fazer por isso. Não estou focado em fazer ‘dobradinhas’, quero apenas ganhar ao Gil Vicente. Mas é muito jogo a jogo. Queremos muito o tricampeonato, mas temos de trabalhar para o conseguir”, salientou o técnico.

O treinador do Sporting, Rui Borges, afirmou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que não está “focado” em fazer ‘dobradinhas’ destacando que apenas quer vencer o Gil Vicente para poder continuar a lutar pelo tricampeonato “jogo a jogo”.

“Em relação ao Pablo, o facto de jogar ou não, não vai mudar nada até porque ele voltou agora. Já tinha jogado o Varela. Acreditamos que se não jogar o Pablo, jogará o Varela. São jogadores diferentes, mas com qualidade. O Varela fez uma época passada muito boa na equipa ‘B’ do Benfica e este ano está a crescer, tem um potencial enorme”, comentou.

Questionado sobre o mercado de transferências de janeiro, Rui Borges abriu a ‘porta’ a uma eventual chegada de ‘reforços’ a Alvalade, alertando, contudo, que a entrar alguém “será numa perspetiva de futuro” e não pelas “ausências de agora”, embora se tenha afirmado “despreocupado” com o ‘mercado’, virando o foco para os seus jogadores, a quem pede que “estejam ligados e motivados”.

“Se acrescentarmos alguém será numa perspetiva de futuro e não pelas ausências de agora. Não estou preocupado com o mercado, estou preocupado com os meus jogadores. Quero que estejam ligados e motivados e que percebam que todos são importantes e que todos vão ter oportunidades às quais têm de corresponder", vincou.

Rui Borges desvalorizou a diferença pontual para o rival da segunda circular, afirmando que o Benfica “é candidato ao título, independentemente da distância pontual”, salientando que o FC Porto está a fazer uma “grande primeira volta” e que a “margem é menor”.

“O Benfica é candidato ao título. A época passada é demonstrativa disso. Faltam muitos jogos, há muitos pontos para disputar, e, por isso, o Benfica mantém-se na corrida, independentemente da distancia pontual. Claro que a margem é menor, o FC Porto está a fazer uma grande primeira volta. Nós temos de fazer a nossa parte e esperar pelo desenrolar da época”, comentou.

Confrontado com ter de escolher entre Luis Suárez e Viktor Gyökeres, Rui Borges destacou que são dois jogadores “claramente diferentes” salientando que o avançado sueco, agora no Arsenal, “marcou a historia do Sporting e do campeonato português” e, afirmando que Suárez “também irá marcar a sua passagem no Sporting e o seu trajeto no nosso campeonato”, destacando, ainda, Fotis Ioannidis, que, tal como Suárez, “é um grande avançado”.

Os ‘leões’ de Rui Borges ocupam o segundo lugar do campeonato, com 41 pontos, menos cinco que líder FC Porto, que visita o Santa Clara no domingo, e mais cinco que o Benfica que recebe o Estoril no sábado.

O Sporting visita o terreno do Gil Vicente na sexta-feira, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 18:45, no Estádio Cidade de Barcelos, e arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.