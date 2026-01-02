Gil Vicente-Sporting: o que tem de saber sobre o primeiro jogo da Liga em 2026

O Sporting visita esta noite o Gil Vicente, na 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em busca de se aproximar do líder FC Porto, ante um adversário que já conseguiu recorde de pontos na primeira volta. No fecho da primeira volta, os ‘leões’, bicampeões em título, querem dar seguimento à série de três vitórias consecutivas na I Liga e chegar, em caso de triunfo, aos 44 pontos, o que os poria a dois pontos do líder, que só joga domingo em casa do Santa Clara. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui A equipa treinada por Rui Borges tem, de resto, cinco pontos de vantagem para o Benfica, terceiro, e joga para fechar a primeira volta com apenas uma derrota, precisamente em casa com os ‘dragões’ (1-0), além de dois empates, com Benfica (1-1) e Sporting de Braga (1-1).

Já o conjunto orientado por César Peixoto nunca viveu uma primeira metade de campeonato assim, somando 27 pontos e fazendo história, por terem alcançado um pecúlio nunca antes visto em Barcelos. Ainda assim, somaram por igualdades os últimos quatro encontros, precedidos de uma derrota com o Tondela (1-0), tendo perdido algum ‘gás’, ocupando para já o quarto lugar, com 27 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, quinto, e a nove do terceiro lugar, do Benfica. Mais tarde, pelas 20:45, o Vitória de Guimarães recebe o Nacional após ambas as equipas somarem empates no último jogo disputado para o campeonato — os minhotos sem golos em casa do Casa Pia, os madeirenses já em 21 de dezembro, com o lanterna-vermelha AVS (2-2). Os insulares, de resto, têm um jogo em atraso, relativo à 16.ª jornada, e somam 16 pontos, dois acima dos lugares de despromoção, após terem pontuado em três das últimas cinco partidas disputadas na I Liga.