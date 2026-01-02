Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Gil Vicente-Sporting: o que tem de saber sobre o primeiro jogo da Liga em 2026

02 jan, 2026 - 09:38 • Lusa

Os bicampeões em título querem dar seguimento à série de três vitórias consecutivas na I Liga, Gil Vicente conseguiu recorde de pontos na primeira volta.

A+ / A-

O Sporting visita esta noite o Gil Vicente, na 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em busca de se aproximar do líder FC Porto, ante um adversário que já conseguiu recorde de pontos na primeira volta.

No fecho da primeira volta, os ‘leões’, bicampeões em título, querem dar seguimento à série de três vitórias consecutivas na I Liga e chegar, em caso de triunfo, aos 44 pontos, o que os poria a dois pontos do líder, que só joga domingo em casa do Santa Clara.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A equipa treinada por Rui Borges tem, de resto, cinco pontos de vantagem para o Benfica, terceiro, e joga para fechar a primeira volta com apenas uma derrota, precisamente em casa com os ‘dragões’ (1-0), além de dois empates, com Benfica (1-1) e Sporting de Braga (1-1).

Rui Borges: “Não estou focado em fazer dobradinhas, quero apenas ganhar ao Gil Vicente”

Sporting

Rui Borges: “Não estou focado em fazer dobradinhas, quero apenas ganhar ao Gil Vicente”

Treinador do Sporting abordou o mercado de inverno(...)

Já o conjunto orientado por César Peixoto nunca viveu uma primeira metade de campeonato assim, somando 27 pontos e fazendo história, por terem alcançado um pecúlio nunca antes visto em Barcelos.

Ainda assim, somaram por igualdades os últimos quatro encontros, precedidos de uma derrota com o Tondela (1-0), tendo perdido algum ‘gás’, ocupando para já o quarto lugar, com 27 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, quinto, e a nove do terceiro lugar, do Benfica.

Mais tarde, pelas 20:45, o Vitória de Guimarães recebe o Nacional após ambas as equipas somarem empates no último jogo disputado para o campeonato — os minhotos sem golos em casa do Casa Pia, os madeirenses já em 21 de dezembro, com o lanterna-vermelha AVS (2-2).

Os insulares, de resto, têm um jogo em atraso, relativo à 16.ª jornada, e somam 16 pontos, dois acima dos lugares de despromoção, após terem pontuado em três das últimas cinco partidas disputadas na I Liga.
César Peixoto não confirma mas sugere saída de Pablo para o West Ham: “Tornou-se muito completo”

Futebol Nacional

César Peixoto não confirma mas sugere saída de Pablo para o West Ham: “Tornou-se muito completo”

"Não sou eu que vou anunciar este tipo de situaçõe(...)

Com 22 pontos, os vimaranenses jogam para se aproximarem dos lugares de acesso às competições europeias, ocupando para já o sétimo lugar.

Programa da 17.ª jornada:

Sexta-feira, 2 janeiro:
  • Gil Vicente — Sporting, 18:45.
  • Vitória de Guimarães — Nacional, 20:45.

Sábado, 3 janeiro:

  • Tondela — Arouca, 15:30.
  • Estrela da Amadora – Sporting de Braga, 18:00.
  • Benfica – Estoril Praia, 18:00.
  • AVS — Moreirense, 20:30.
Domingo, 4 janeiro:
  • Rio Ave – Casa Pia, 15:30.
  • Santa Clara – FC Porto, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa).
  • Alverca — Famalicão, 20:30.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário