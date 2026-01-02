Ouvir
Rui Borges. "Deixámos o Gil acreditar"

02 jan, 2026 - 21:48

Gil Vicente e Sporting empataram 1-1 em partida da jornada 17 da I Liga.

O treinador do Sporting, Rui Borges, considerou que a sua equipa jogou bem, mas lamenta que tenha deixado o Gil Vicente “acreditar”.

A partida

"Na primeira parte não entrámos muito bem, o Gil conseguiu criar um ou outro lance de perigo em bolas paradas, em jogo corrido não me lembro de nenhum lance. Podíamos ter criado mais situações perto da baliza, sermos mais incisivos na área. Na segunda parte podíamos ter feito o 2-0, até à expulsão do Inácio tínhamos o jogo controlado, perigo do Gil era nas bolas paradas. A partir dos 20 minutos da segunda parte, perdemos algumas bolas e deixámos o Gil acreditar. Com menos um, acaba por chegar ao empate. Nos últimos minutos é mais coração do que outra coisa"

Sporting tentou sempre até ao fim

"Será sempre, a atitude teve do início ao fim. Apesar de tudo fizemos um bom jogo. A expulsão ainda faz acreditar mais. Nos últimos minutos acho que era mais com coração do que com organização".

Muitas ausências

"Já estou a pensar no que tenho de fazer para o próximo jogo. A minha cabeça já está em encontrar soluções e fazermos um bom jogo".

Sporting pode ficar a 7 pontos do FC Porto "Já disse isso ontem em relação a quem vem atrás, há muito ponto por disputar. Estamos focados no que controlamos e no que temos de fazer".

