Sporting tropeça em Barcelos e pode deixar fugir FC Porto

02 jan, 2026 - 21:33 • Carlos Calaveiras
O Sporting empatou 1-1, em Barcelos, diante do Gil Vicente, em partida da jornada 17 da I Liga.
Os leões podem voltar a atrasar-se na luta pelo título, se o FC Porto vencer nesta jornada.
A primeira parte não foi boa por parte da equipa de Alvalade, com poucos remates e boas oportunidades.
No segundo tempo, o Sporting melhorou e apertou, mas não “matou” o jogo e os “galos” foram crescendo na partida.
Luis Suarez marcou para a fechar a primeira parte para o bicampeão nacional. Carlos Eduardo empatou para a equipa de Barcelos.
Nota para a expulsão de Gonçalo Inácio pouco antes do empate. O central fez falta sobre Gustavo Varela, que ia isolar-se.
Com este empate o Sporting poderá ficar mais longe do título. O FC Porto, que lidera o campeonato, ainda vai defrontar o Santa Clara, no domingo. Em caso de triunfo, os dragões passam a liderar com sete pontos de vantagem.
Veja o resumo da partida:
[título corrigido às 00h27]