Gil Vicente 1-1 Sporting

Sporting tropeça em Barcelos e pode deixar fugir FC Porto

02 jan, 2026 - 21:33 • Carlos Calaveiras

Partida teve dois golos e várias oportunidades junto às duas balizas. Gonçalo Inácio foi expulso.

O Sporting empatou 1-1, em Barcelos, diante do Gil Vicente, em partida da jornada 17 da I Liga.

Os leões podem voltar a atrasar-se na luta pelo título, se o FC Porto vencer nesta jornada.

A primeira parte não foi boa por parte da equipa de Alvalade, com poucos remates e boas oportunidades.

No segundo tempo, o Sporting melhorou e apertou, mas não “matou” o jogo e os “galos” foram crescendo na partida.

Luis Suarez marcou para a fechar a primeira parte para o bicampeão nacional. Carlos Eduardo empatou para a equipa de Barcelos.

Nota para a expulsão de Gonçalo Inácio pouco antes do empate. O central fez falta sobre Gustavo Varela, que ia isolar-se.

Com este empate o Sporting poderá ficar mais longe do título. O FC Porto, que lidera o campeonato, ainda vai defrontar o Santa Clara, no domingo. Em caso de triunfo, os dragões passam a liderar com sete pontos de vantagem.

Veja o resumo da partida:

[título corrigido às 00h27]

