Sporting. Luís Guilherme já está em Lisboa

03 jan, 2026 - 17:43

Extremo brasileiro chega do West Ham.

O extremo Luís Guilherme, do West Ham, já está em Lisboa para assinar pelo Sporting, após testes médicos.

O brasileiro, de 19 anos, chegou ao aeroporto às 17h20 e prepara-se para assinar com os leões até 2030.

Luís Guilherme falou aos jornalistas: “Estou muito feliz por esta jornada. Se acredito que vou ser campeão? Claro que sim, claro que acredito que vou ser campeão”.

Ainda não foram divulgadas as verbas do negócio, mas o Sporting poderá ter de investir 14 milhões de euros, mais três por objetivos.

