Mercado de transferências

Oficial. Sporting contrata Luís Guilherme

04 jan, 2026 - 22:05 • Carlos Calaveiras

Extremo brasileiro assina com os leões até 2030 e custa 14+3 milhões de euros.

O Sporting oficializou, este domingo, a contratação de Luis Guilherme.

O extremo brasileiro, de 19 anos, chega do West Ham, da Premier League.

Os leões adiantam que Luis Guilherme assinou contrato até 2030 e fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

A equipa de Alvalade confirma que a transferência custa 14 milhões de euros, mais três milhões mediante objetivos. O West Ham garante ainda o direito a receber o montante correspondente a 15% da mais-valia de uma eventual futura transferência.

O atleta, que tinha chegado este sábado a Lisboa para realizar testes médicos, já falou aos meios do clube:

"Estou muito feliz por chegar a este clube gigantesco que é o Sporting. Desde a minha primeira conversa com o director que me falaram muito bem do Clube, de ser um ambiente muito familiar, onde os jogadores acolhem bem quem chega. Estou muito feliz, muito realizado e espero poder ajudar ao máximo a nossa equipa", começou por dizer o novo reforço dos Leões, destacando ainda a dimensão do clube a nível internacional.

Luís Guilherme vai jogar com o número 31 na camisola.

