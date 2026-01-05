Ouvir
Rui Borges: "Temos muitos jogadores em sobrecarga, entramos em situação de 'red line'"

05 jan, 2026 - 12:27 • Eduardo Soares da Silva

Treinador do Sporting espera um jogo difícil frente ao Vitória de Guimarães na meia-final da Taça da Liga, uma equipa "a fazer um belíssimo campeonato."

A+ / A-

O treinador do Sporting, Rui Borges, espera um jogo difícil na meia-final da Taça da Liga, contra o Vitória, uma equipa "que está a fazer um belíssimo campeonato".

Em conferência de imprensa antes do início da "final four", em Leiria, o técnico vê a equipa com muita vontade "de disputar os troféus". A primeira paragem será a meia-final, frente ao seu antigo clube.

"É um jogo muito diferente. Pode ser mais calculado em alguns momentos. O Vitória está num belíssimo campeonato, fizeram uma grande primeira volta. Venceram o Porto, foram os únicos que lhes ganharam internamente. Vai exigir muito de nós, dentro do que temos disponível, tentaremos fazer um jogo competente", diz.

Com muitas baixas por lesões e jogadores na CAN, Rui Borges assume que tem vários jogadores em sobrecarga e a aumentar o risco de lesão: "Entramos numa "red line". Espero que volte quem esteja de fora."

O Sporting-Vitória tem pontapé de saída marcado para esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

Objetivo para a Taça da Liga: "Estamos focados, eles percebem que é a disputa de um título, queremos muito ganhar. Queremos disputar os troféus, a equipa quer muito isso. Mais à frente, voltaremos a focar no campeonato. Apesar do resultado de Barcelos, eles querem competir e demonstrar o que são enquanto equipa."

Como pensa gerir a equipa com tantos jogos? "São muitos jogos em janeiro e início de fevereiro. Não temos todas as soluções, espero que voltem o quanto antes. Mais do que nos dar mais soluções, tira-nos também a sobrecarga de muitos jogadores, que se pode tornar perigoso. Entramos numa "red line". Espero que volte quem esteja de fora."

Jogo com o Vitória: "É um jogo totalmente diferente do campeonato, é a eliminar. O Vitória quer estar na final, quer ganhar o troféu, até pela sua massa associativa e grandeza do clube. É um jogo muito diferente. Pode ser mais calculado em alguns momentos. O Vitória está num belíssimo campeonato, fizeram uma grande primeira volta. Venceram o Porto, foram os únicos que lhes ganharam internamente. Vai exigir muito de nós, dentro do que temos disponível, tentaremos fazer um jogo competente."

Lesão de Mangas: "Não sei dizer ao certo o tempo de recuperação. Atirando um pouco para o ar e o o doutor pode matar-me, acredito que seja entre três ou quatro semanas. Acredito que seja por aí."

Os outros treinadores falam dos árbitros, o Rui Borges não falar sobre arbitragem pode prejudicar o Sporting? "Não vou falar. Por mais que falem nas outras partes, tento abstrair-me ao máximo, todos erram. Os jogadores, treinadores e árbitros. Acredito sempre na parte boa das coisas, nunca nas negativas. Espero que o ruído não se faça sentir e que se valorize mais o futebol português e o nosso campeonato que possa condicionar o que quer que seja. Só a mim é que me perguntam se eu vi os lances duvidosos. Mas quero focar-me no que podemos controlar, que é o nosso jogo."

Final perdida no ano passado: "No ano passado perdemos nos penáltis, é algo muito específico. Queremos é estar lá nas finais. Estivemos nelas no ano passado, não vencemos todas, mas o futebol é isso."

Suárez: "Também li nos jornais. Pode ter acontecido algo a quente, não houve nenhum tumulto, quer com árbitro ou equipa adversário. Não me vou alongar muito."

Despedimento de Ruben Amorim: "Estou solidário com o Ruben, infelizmente o futebol é feito disto. É um colega de profissão, estava em quinto lugar. É um grande treinador e treinará grandes clubes, certamente."

Reforço Luís Guilherme: "É um jogador que estava identificado, de imediato e, acima de tudo, de futuro. Vemos muito potencial e pode dar-nos soluções em mais do que uma posição. É um acrescento em qualidade técnica e também de personalidade. Tem muito a ver com o nosso grupo e equipa."

Daniel Bragança de regresso: "Estou muito feliz por ter voltado, vai ajudar-nos no futuro. Está a treinar há alguns dias connosco já, preparado para jogo ainda tem a ver com o ganhar de confiança, perder o receio que é natural. Os momentos na equipa B foram importantes nesse sentido. Nos próximos tempos, estará connosco na equipa principal."

