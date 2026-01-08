Ouvir
Sporting

Eduardo Quaresma operado com sucesso a fratura na face

08 jan, 2026 - 21:48 • Lusa

Central do Sporting garante que regressará "em breve" aos relvados, depois da lesão nas meias-finais da Taça da Liga.

A+ / A-

Eduardo Quaresma, do Sporting, foi operado a uma fratura na face, sofrida nas meias-finais da Taça da Liga, diante do Vitória de Guimarães, e revelou, esta quinta-feira, que irá regressar em breve aos relvados.

"Sportinguistas, já fui operado e correu tudo bem. Agradeço todas as mensagens que me enviaram de força e carinho. Vemo-nos em breve", escreveu nas redes sociais o defesa-central, que já está em casa e a recuperar.

O defesa saiu de maca do relvado do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, depois de ter chocado com o médio do Vitória de Guimarães Samu Silva, com o brasileiro Rômulo a entrar para o seu lugar, quando decorria o minuto 67.

O bicampeão nacional português, que foi afastado da prova pelos minhotos (2-1), não se pronunciou sobre a operação, mas manifestou apoio ao central igualmente através das redes sociais: "A família sportinguista está contigo, Edu. Força, leão."

A imprensa nacional indica que o jogador de 23 anos só deverá regressar à competição no final do mês, provavelmente a tempo de ser opção para o encontro no País Basco, frente ao Athletic Bilbau, da oitava e última ronda da fase de liga da Liga dos Campeões.

Até lá, irá falhar as receções ao Casa Pia, da 18.ª jornada da I Liga, e Paris Saint-Germain, referente à Champions, bem como a deslocação a Arouca, para 19.ª ronda do campeonato.

O treinador Rui Borges tem mais outros dois defesas centrais ausentes: Ousmane Diomande está a representar a Costa do Marfim na Taça das Nações Africanas e o belga Zeno Debast está lesionado, sendo que relegou o neerlandês Jeremiah St. Juste para a equipa B no início da época.

