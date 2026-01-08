Sporting marca eleições para 14 de março no Pavilhão João Rocha

A data das próximas eleições do Sporting ficou oficialmente definida para o dia 14 de março, entre as 9h00 e as 20h00. A convocatória foi assinada por João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral e publicada no "Jornal Sporting", confirmando que o ato eleitoral decorrerá no Pavilhão João Rocha.

De acordo com a convocatória, o voto será presencial, embora efetuado através de um sistema eletrónico, conforme previsto nos estatutos do clube. Podem votar os sócios efetivos com, pelo menos, 12 meses de filiação ininterrupta, maiores de idade e com as quotas regularizadas dentro dos prazos definidos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

As listas candidatas aos órgãos sociais terão de ser entregues até às 18h00 do dia 12 de fevereiro, nos termos do artigo 48.º dos estatutos leoninos.



Até ao momento, Frederico Varandas é o único candidato assumido publicamente. O atual presidente do Sporting, que lidera o clube desde setembro de 2018, já confirmou a intenção de se recandidatar a um terceiro mandato. O anúncio foi feito durante a cerimónia dos Prémios Stromp, em dezembro, quando afirmou que a atual direção encara este ciclo como uma missão ainda em curso.

Varandas, de 46 anos, está a concluir o segundo mandato à frente do clube de Alvalade, depois de ter sido reeleito em março de 2022 com uma larga maioria dos votos. As eleições de março definirão a liderança do Sporting para o quadriénio 2026-2030.