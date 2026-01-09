Ouvir
Depois da aventura moçambicana na CAN, Geny voltou aos treinos do Sporting

09 jan, 2026 - 16:38 • Lusa

É uma boa notícia para Rui Borges, que não pode contar com Quenda, Quaresma, Pedro Gonçalves, Ioannidis, Hjulmand e Maxi Araújo. Já Ousmane Diomande ainda está na CAN ao serviço da Costa do Marfim.

A+ / A-

O ala moçambicano Geny Catamo voltou aos treinos com o Sporting, que trabalhou na Academia de Alcochete após a eliminação da Taça da Liga de futebol, com quatro jovens chamados ao apronto da equipa sénior.

Finda a participação de Moçambique na Taça Africana das Nações (CAN), após a eliminação nos oitavos de final ante a Nigéria (4-0), o futebolista de 24 anos voltou a trabalhar com a equipa às ordens de Rui Borges.

O técnico dos ‘verdes e brancos’ está a braços com uma ‘crise’ de lesões e ausências, como Geovany Quenda, Eduardo Quaresma, Pedro Gonçalves ou Ioannidis, as suspensões de Hjulmand e Maxi Araújo e a ausência de Ousmane Diomande, ainda na CAN ao serviço da Costa do Marfim.

Além do regresso do moçambicano, Borges chamou ao apronto os jovens Daniel Ciesielski, Guilherme Silva, Rodrigo Dias e Flávio Gonçalves. Os ‘leões’ voltam a treinar no sábado, pela manhã, de novo na academia.

