Conselho de Disciplina instaura processo a Varandas após queixa do FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, por declarações no final de um jogo da I Liga, após participação apresentada pelo FC Porto.

Em comunicado divulgado, a secção profissional do CD da FPF deu conta da abertura de um procedimento disciplinar contra o líder dos bicampeões nacionais, que criticou os rivais FC Porto e Benfica acerca da arbitragem no final do triunfo ‘leonino’ na visita ao Vitória de Guimarães (4-1), em 23 de dezembro de 2025, para a 15.ª jornada do campeonato.

“A instauração ocorreu na sequência de participação disciplinar apresentada pela FC Porto SAD. O processo foi enviado, no dia 10 de janeiro, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução”, lê-se no documento publicado pelo órgão federativo.

Na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, Frederico Varandas classificou como um erro arbitral o penálti que, cinco dias antes, foi assinalado em tempo de compensação a favor do Sporting na visita ao Santa Clara, nos oitavos de final da Taça de Portugal, e que esteve na origem do golo do empate dos detentores do troféu, já aos 90+16 minutos.

Os bicampeões nacionais viriam a triunfar no prolongamento (3-2), com o presidente ‘leonino’ a considerar que “as pessoas não estão habituadas ao erro natural a favor do Sporting”, em declarações nas quais defendeu que a arbitragem em Portugal é independente e que a LPFP deve instituir multas pecuniárias mais pesadas aos dirigentes que falem sobre as arbitragens.

Sentindo “histeria, terrorismo e ruído” nas estratégias de comunicação dos rivais, Frederico Varandas lamentou o “nível de ruído absurdo” em torno da arbitragem em Portugal e afirmou ser desadequado rotular de “insustentável” a situação atual, lembrando que “insustentáveis” foram “os 40 anos de reuniões entre Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira [ex-líderes de FC Porto e Benfica] para definirem os presidentes da LPFP ou da FPF”.

As ‘águias’ não reagiram às declarações de Frederico Varandas, mas o presidente dos ‘dragões’, André Villas-Boas, acusou o homólogo ‘leonino’ de “hipocrisia” e “memória seletiva”, encarando o reconhecimento ‘verde e branco’ do erro arbitral nos Açores como uma forma de escamotear outras situações em que, na sua visão, os bicampeões terão sido beneficiados.

O FC Porto terminou a primeira volta da I Liga isolado na liderança, com um recorde de 49 pontos em 51 possíveis em edições disputadas por 18 clubes, num pódio fechado pelo Sporting, com 42, e pelo Benfica, com 39.