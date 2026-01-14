Jota Silva e transferência falhada para o Sporting: “Não há culpados, dizem-me que foi por um minuto”

O avançado português, atualmente emprestado ao Besiktas, quebrou o silêncio sobre a inscrição fora de prazo que travou a mudança para Alvalade, numa negociação já fechada entre o Nottingham Forest e o Sporting. Em declarações ao podcast 90+3, do jornal "A Bola", Jota Silva sublinhou que “não houve culpados” e recordou um processo vivido “com tranquilidade”, apesar do impacto mediático.

Foi uma das histórias mais comentadas do mercado de verão: acordo entre clubes fechado, vontade do jogador de se mudar para Alvalade e, no final, uma inscrição que falhou por um minuto. Agora, Jota Silva esclarece o que sentiu nesse momento.

“Foi um momento difícil”, admitiu o internacional português, explicando que todas as partes estavam alinhadas quanto ao objetivo final. “Havia um interesse comum em que eu estivesse bem e fosse bem-sucedido. Quando se chegou a acordo, já faltava muito pouco tempo e sabíamos que seria difícil”, contou no podcast 90+3, do jornal "A Bola".

Apesar da frustração, o avançado garantiu que nunca procurou responsáveis. “Acho que não há culpados aqui. Nem do Sporting, nem do Nottingham. São coisas que acontecem no futebol”, frisou, lembrando que o desfecho teve maior impacto por acontecer no último dia do mercado. “O que me dizem é que foi por um minuto.”

O fantasma de uma situação semelhante à de Adrien Silva, que ficou meses sem competir após uma inscrição falhada, passou-lhe pela cabeça. “Claro que tive receio”, confessou. “Eu sou obcecado por jogar. Quero é jogar e dar o contributo.”

Ainda assim, Jota Silva garantiu que reagiu de forma imediata. “No dia seguinte, às oito da manhã, estava de pé e fui treinar. A vida continua”, disse, explicando que rapidamente surgiu a solução do Besiktas, clube que também demonstrou forte interesse.

Sobre o Sporting, deixou elogios ao projeto e afastou qualquer mágoa. “Preferia que tivesse acontecido, pelo interesse que o Sporting tinha e pelo projeto. Mas não fiquei magoado com ninguém”, assegurou, revelando que falou várias vezes com Rui Borges, embora não diretamente sobre a transferência.

Quanto a um eventual regresso do interesse leonino, Jota Silva não fecha portas, mas também não alimenta cenários. “Não faço ideia. O que surgir será pensado. Agora estou focado em voltar bem e jogar”, concluiu.

A novela terminou sem Sporting e com Jota Silva em Istambul, mas as palavras do avançado ajudam agora a fechar um dos capítulos mais intensos do último mercado de transferências.