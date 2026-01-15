Plantel do Sporting ficará fechado com contratação de Faye, garante Bernardo Palmeiro

Bernardo Palmeiro, diretor desportivo do Sporting, garante que o plantel dos leões ficará fechado com a iminente contratação do avançado Souleymane Faye, que o dirigente espera que fique resolvida "nos próximos dias".

À margem do sorteio das meias-finais da Taça de Portugal, Palmeiro foi questionado se o clube ponderava reforçar a defesa depois das lesões de Eduardo Quaresma e Diomande. A resposta foi negativa.

"Fizemos alguns ajustes com o Luís Guilherme e estamos a negociar outro jogador que esperamos resolver próximos dias. O plantel estará fechado, a não ser que tenhamos alguma saída. Tivemos o azar do Quaresma na Taça da Liga, Diomande igual. Acredito que não precisará de um reforço da defesa. Estamos satisfeitos com o plantel montado, vamos com os que temos", disse, aos jornalistas.

O Sporting está na iminência de contratar o ponta de lança Faye, de 22 anos, do Granada. A transferência ficará fechada num valor a rondar os 6,5 milhões de euros. Palmeiro fala numa "questão de tempo" até que o negócio seja concluído.

"É uma questão negocial de mais alguns dias", explicou.

Faye leva dois golos e seis assistências em 19 jogos disputados na segunda divisão espanhola.