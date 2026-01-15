Rui Borges anuncia dois regressos, mas tem novo lesionado no plantel: "Já estou dormente, não sinto nada"

Debast e Ricardo Mangas estão recuperados no Sporting para a receção ao Casa Pia, mas o treinador leonino, Rui Borges, anunciou que o central Diomande regressou da CAN lesionado, mantendo o técnico sob pressão com muitos jogadores fora das opções.

"O Diomande veio aleijado da seleção. Está fora do jogo. Já disse ao doutor que já estou dormente. Já não sinto nada", disse, em conferência de imprensa.

Para além de Diomande, também Nuno Santos, Eduardo Quaresma, Salvador Blopa, Ioannidis, Pedro Gonçalves e Quenda continuam fora das opções devido a problemas físicos.

A receção ao Casa Pia marca a estreia do terceira treinador da época no Casa Pia, Álvaro Pacheco, o que dificultou a preparação do jogo: "Por mais que possamos ir ao passado do mister Álvaro Pacheco, já jogou em vários sistemas e muitas dinâmicas, é difícil saber de que forma se vai apresentar o Casa Pia. Não podemos focar muito nisso e no que podemos nós controlar."

A segunda volta do campeonato arranca com os leões a sete pontos do líder FC Porto. Rui Borges assume que a sua equipa está a fazer uma boa época, segundo as estatísticas, mas será preciso fazer mais nos restantes 17 jogos.

"Se fosse pela estatística, estamos numa boa época. O Porto está a fazer uma época fora do normal, tem mérito nisso e é preciso dar valor. Da nossa parte, não chega. Para sermos novamente campeões, não chega e é preciso fazer melhor", acrescentou.

O Sporting, segundo classificado com 42 pontos, arranca a segunda volta do campeonato com a receção ao Casa Pia, 15.º com 14 pontos, às 20h15 desta sexta-feira. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

Casa Pia com novo treinador torna jogo mais perigoso? "Perigoso não, torna mais difícil na parte estratégica. Por mais que possamos ir ao passado do mister Álvaro Pacheco, já jogou em vários sistemas e muitas dinâmicas, é difícil saber em que forma se vai apresentar o Casa Pia. Não podemos focar muito nisso e no que podemos nós controlar. É uma equipa muito competitiva, muito intensa e forte em duelos. Bons jogadores para o ataque rápido, são competentes no processo defensivo. Queremos dar seguimento à época, ao crescimento, nos últimos jogos talvez nem tanto. Temos muitas ausências, é natural menos dinâmicas, menos intensidade. Perdem-se muitas coisas, que às vezes não se dão conta."

Crise de lesões no Sporting. É hipótese o regresso do St. Juste? "O St. Juste não faz parte da equipa principal do Sporting."

Regresso de Debast: "Treinou hoje, agora teve uma paragem prolongada. Mangas também. Estarão limitados no tempo de jogo, não têm ainda capacidade para a exigência de 90 minutos. Possivelmente podem estar os dois para jogo."

Vitória venceu pela primeira vez a Taça da Liga: "Dou-lhes os parabéns, por tudo o que significa para os adeptos, para a equipa, treinador, estrutura. Mereceram-na, fizeram por isso."

Como lidou com eliminação da Taça da Liga e a semana de trabalho extra: "A semana foi muito boa, tirando perceber que foi boa porque não estivemos numa final. Os jogadores tiveram algum descanso, era mesmo necessário e obrigatório. Deu para treinarmos um pouco mais normal. A entrega foi espetacular, a alegria também. Foi uma semana muito boa, como treinador fiquei feliz. Não só pela resposta, mas também o sentir que os treinos foram mais normais na competitividade do treino em si. Queria sentir isso. Não tanto pela derrota, mas pelas lesões também. Senti-me abatido por ter tanta gente de fora, o grupo faz-nos ter um sorriso. Sou positivo, por mais que num momento ou outro não sejamos de ferro."

Morita e Matheus Reis em fim de contrato. Janeiro é a última chance para um encaixe financeiro. Fecha a porta porque precisa deles? "Contamos com eles os dois, não vão sair no mercado de janeiro."

Demora no regresso de Nuno Santos: "Não se passa nada, trata-se do processo da lesão dele. É perceber que precisa de passar por etapas, todos sabíamos que ia ser mais demorado. Ele ter dito isso é a forma de ser dele, ainda bem que é. Tem uma mentalidade fora do normal. Ele disse-me que conto com ele para o Bilbau, motiva-se a ele mesmo. Não é fácil, só um guerreiro com resiliência conseguiria manter esta mentalidade de querer ajudar. O processo de reabilitação está a ser normal, agora não sei dizer tempos."

Saída de Rodrigo Ribeiro preocupa-o, tendo em conta que Ioannidis está lesionado? "Não me preocupa, acedemos a uma vontade dele. Tive essa conversa com ele, os miúdos querem dar muitos passos à frente e depois são abafados e desaparecem. Ele apareceu muito novo, a expectativa era altíssima e ele teve a capacidade de aceitar a nossa ideia. Ser jogador da equipa A e jogar na equipa B. Teve seis meses fantásticos, cresceu imenso. Admiro-o muito, não queríamos que saísse, mas foi a vontade dele. Acha que é uma oportunidade muito boa, desejo-lhe a maior sorte do mundo. A saída de uns é a oportunidade de outros."

Luís Guilherme está pronto para ser titular? "Teve boa adaptação, é muito inteligente, gosta de ouvir e aprender. Pode dar-nos soluções em várias posições. Pelo que noto, gosta de jogar mais à direita também. Dá-nos solução à esquerda, no meio. No Palmeiras jogou à direita, no West Ham à esquerda e na formação era 10. Tem uma qualidade técnica muito acima da média, tem um crescimento enorme pela frente. No futuro, será importantíssimo no Sporting."

Estado de Pote, Ioannidis e outras lesões: "Tenho outra lesão, o Diomande veio aleijado da seleção. Está fora do jogo. Já disse ao doutor que já estou dormente. Já não sinto nada. Veio da seleção assim. O Pote e o Ioannidis estão também fora deste jogo. Pote está numa fase final da recuperação, acredito que estará para ter tempo de jogo com o Arouca. O Ioannidis é mais dia a dia."

Jogadores na CAN: "O Geny veio bem, graças a Deus. Ele está bem, está para jogo. O Diomande é algo que não controlo, não há nada a fazer, não sei o tempo de paragem. Estou dormente, só penso nos que tenho e em querer fazer um bom jogo e ganhar."

Segunda volta, balanço da época e que objetivos restam? "Se fosse pela estatística, estamos numa boa época. O Porto está a fazer uma época fora do normal, tem mérito nisso e é preciso dar valor. Da nossa parte, é uma boa época, mas não chega. Para sermos novamente campeões, não chega. É preciso fazer melhor, é nessa perspetiva que olhamos para a segunda volta. Fizemos 42 pontos, a segunda volta temos de fazer obrigatoriamente mais. O campeonato está cada vez mais exigente, teremos de fazer melhor. Temos também o jogo da Taça, queremos estar nas meias-finais. Vamos lutar ao máximo pelos dois objetivos e fazer o melhor possível na Liga dos Campeões."