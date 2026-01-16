Rui Borges. "Resultado acaba por ser justo"

Ouvir
O Sporting derrotou o Casa Pia, por 3-0, em partida da jornada 18 da I Liga.

O treinador do Sporting, Rui Borges, gostou da exibição a partir do primeiro golo e “agradeceu” os regressos de Geny Catamo e Daniel Bragança.

A partida

"O primeiro golo, principalmente [acalmou o jogo]. Até lá faltou-nos um bocadinho de energia, estávamos expectantes. Depois equilibrámos. O Casa Pia sempre com muito jogo, a procurar referência na frente, segundas bolas em profundidade. A nós faltou-nos provocar mais profundidade, sermos mais dinâmicas, mesmo em cima da grande área deles. A defesa deles é forte em duelos, forte de frente para o jogo. Demorámos a entender isso. Quando começámos a ser mais dinâmicos, o Simões aumentou, provocou duas ou três vezes a profundidade, o Vagiannidis também começou a ser mais dinâmica, obrigámos o Casa Pia a ficar mais desconfortável. E com um pouco mais de espaço, a equipa conhece-se bem e vai à procura de finalizar. O primeiro golo desbloqueou um bocadinho. Na parte controlámos com mais qualidade, intensidade, boa reação à perda, não deixámos o Casa Pia criar nada de extraordinário. Continuou mais à procura da referência. O Simões e o Morita muito bem, um grande jogo, e o resultado acaba por ser justo”.

Regresso de Geny

"É um jogador importante, que estava muito bem antes da CAN. E voltou igual. Com uma confiança enorme. Percebe o que dá à equipa, tem um compromisso fora do normal a atacar e defender. É isso que me merece enaltecer nele. É claramente um jogador acima da média no momento ofensivo, mas também tem compromisso e caráter defensivos. É um bom exemplo para o coletivo no compromisso e capacidade de trabalho para a equipa. Feliz por tê-lo de volta, feliz por ter o Dani de volta, o Zeno... Aos poucos vão vindo e ainda bem, a equipa fica mais forte e capaz de ultrapassar o que vem pela frente".

Bragança volta após lesão

"Foi fantástico desde o início. Fui acompanhando, fomos falando. Uma capacidade de olhar para o futuro muito otimista. Acho que cresceu a todos os níveis apesar do infortúnio da lesão. A nível físico, atlético... Esta semana de trabalho dele foi muito boa, deu a resposta. Por isso o entrar para 30 minutos de jogo. E depois, a qualidade dele toda a gente conhece. Dá coisas à equipa. Entra muito bem nas dinâmicas, no jogo interior, de jogo exterior. É importante, um capitão, e muito muito feliz. Não só ele mas também os outros colegas".

Faye está por detalhes

"Enquanto não for jogador do Sporting, não me vou alongar. Sei que o Bernardo [Palmeiro] disse que estava por pouco tempo, mas só falo quando for mesmo".

