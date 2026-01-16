Ouvir
Sporting mantém pressão (e Daniel Bragança regressa a marcar)

16 jan, 2026 - 22:30

Geny Catamo também regressou e bisou. Estreia de Álvaro Pacheco nos "gansos" não deu pontos.

A+ / A-

O Sporting derrotou o Casa Pia, por 3-0, em partida da jornada 18 da I Liga.

Os leões dominaram a partida, mas os gansos ainda conseguiram equilibrar até ao primeiro golo em Alvalade.

Pela equipa da casa marcaram Geny Catamo – que bisou – e Daniel Bragança – que apontou no regresso após grave lesão.

Apesar das muitas ausências – nove (sete lesionados e dois castigados) – o Sporting conseguiu garantir mais três pontos e, assim, manter a pressão sobre o líder FC Porto.

Os bicampeões nacionais voltaram assim aos triunfos, depois de um empate para a I Liga, frente ao Gil Vicente (1-1), e de uma derrota (2-1) com o Vitória de Guimarães, nas meias-finais da Taça da Liga.

O Sporting segue no segundo lugar da Liga, com 45 pontos, a quatro do líder FC Porto, que visita o Vitória de Guimarães, e com mais seis do que o Benfica, terceiro, que no sábado se desloca ao terreno do Rio Ave, enquanto o Casa Pia, que somou o terceiro jogo sem vencer, é 15.º, com 14.

