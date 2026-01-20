"Au revoir", PSG. Sporting derrota campeão da Europa

O Sporting derrotou o Paris Saint-Germain, campeão da Europa, por 2-1, esta terça-feira, a contar para a fase regular da Liga dos Campeões.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Depois de uma primeira parte sem golos, e de três golos anulados ao PSG (dois por falta e outro por fora de jogo), Luis Suárez aproveitou um desvio para fazer o primeiro. No entanto, cinco minutos depois, Khvicha Kvaratskhelia empatou a partida com um grande remate em arco.

O Sporting não perdeu a esperança. Aos 90 minutos, Alisson Santos subiu pelo corredor esquerdo e cedeu a Francisco Trincão, que rematou para defesa incompleta de Chevalier. Na recarga, Suárez não perdoou.

Com este resultado, o Sporting sobe ao sexto lugar da fase de liga da Champions, em zona de apuramento direto para os oitavos de final, com 13 pontos. Os mesmos do PSG, que surge na quinta posição.