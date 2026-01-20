Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

"Au revoir", PSG. Sporting derrota campeão da Europa

20 jan, 2026 - 22:00 • Inês Braga Sampaio

Bis de Luis Suárez dá a vitória aos leões, que sobem ao top-8 da fase regular da Liga dos Campeões, em posição de apuramento direto para os oitavos de final, a uma jornada do fim.

A+ / A-

RECORDE O FILME DO ENCONTRO

O Sporting derrotou o Paris Saint-Germain, campeão da Europa, por 2-1, esta terça-feira, a contar para a fase regular da Liga dos Campeões.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de uma primeira parte sem golos, e de três golos anulados ao PSG (dois por falta e outro por fora de jogo), Luis Suárez aproveitou um desvio para fazer o primeiro. No entanto, cinco minutos depois, Khvicha Kvaratskhelia empatou a partida com um grande remate em arco.

O Sporting não perdeu a esperança. Aos 90 minutos, Alisson Santos subiu pelo corredor esquerdo e cedeu a Francisco Trincão, que rematou para defesa incompleta de Chevalier. Na recarga, Suárez não perdoou.

Com este resultado, o Sporting sobe ao sexto lugar da fase de liga da Champions, em zona de apuramento direto para os oitavos de final, com 13 pontos. Os mesmos do PSG, que surge na quinta posição.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?