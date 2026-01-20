Ouvir
Luis Enrique: "Fomos infinitamente melhores, mas o futebol é assim de caprichoso"

20 jan, 2026 - 22:33 • Inês Braga Sampaio

Treinador do PSG lamenta derrota diante do Sporting, que ainda assim não tira os franceses do top-8 da Liga dos Campeões.

O treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, lamenta os "caprichos" do futebol, depois da derrota na visita ao Sporting, por 2-1, em que considera que a sua equipa foi "infinitamente melhor".

"Fizemos o melhor jogo da época fora de casa e perdemos. Fomos infinitamente melhores que o adversário e merecíamos ganhar este jogo, mas o futebol é assim de caprichoso", afirma, em declarações à Sport TV.

Luis Enrique sublinha que já sabia da "qualidade defensiva e ofensiva" do Sporting, no entanto, reitera: "Só houve uma equipa em campo. Fomos muito superiores a um grande adversário, não os deixámos jogar, não conseguiram atacar. Dominámos completamente e merecíamos ganhar."

"Mas o futebol é caprichoso. Injusto e imerecido, mas premeia quem marca mais golos. O Sporting fez dois, nós só um. Temos de melhorar nesse aspeto. Estou muito contente com a minha equipa e orgulhoso. Felicito os jogadores, esta é a forma de competir fora, na Europa. Mas o futebol prega-nos estas surpresas", assume o técnico.

Apesar da derrota, o PSG segue na quinta posição da fase regular da Liga dos Campeões, com 13 pontos, os mesmos do Sporting, sexto.

