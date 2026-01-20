Rui Borges: "Estes rapazes merecem muito esta vitória e ficar na história do Sporting"

Rui Borges enaltece a "coesão e paixão" dos jogadores do Sporting, que souberam suster o sufoco do Paris Saint-Germain e partir para uma vitória "importantíssima" sobre o campeão da Europa, por 2-1.

"Não tenho muitos adjetivos para elevar esta equipa, porque têm sido fantásticos e têm uma vontade de vencer enorme. Merecem muito. Merecem também muito os adeptos, porque nos dão energia. É uma vitória muito boa para nós", enaltece, em declarações à Sport TV, no final da partida da Liga dos Campeões desta terça-feira, em Alvalade.

O Sporting derrotou o PSG, por 2-1, e subiu ao sexto lugar da fase regular da Champions, com 13 pontos, a uma jornada do fim. Os leões estão em zona de apuramento direto para os oitavos de final.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Análise: "Muita coesão e muita paixão. Eles tiveram. Era impossível não ter. Respeitámos a grande equipa que estava do outro lado. Na primeira parte soubemos sofrer, mais baixos. Em alguns momentos faltou-nos algum oxigénio, porque tivemos muitas bolas e acho que se tivéssemos um Trincão num momento muito bom, podíamos ter criado muito perigo. O PSG é uma equipa fortíssima na transição defensiva, na reação à perda, é muito intensa e competitiva. Tivemos essa dificuldade de conseguir criar, ligar e pôr o PSG a correr para trás e defender a sua baliza. Na segunda parte, melhorámos. Mais audazes, mais abusados. As substituições ajudaram, conseguimos libertar o Geny [Catamo] mais para a frente. Fomos melhorando, crescendo, acreditando. Com alguma sorte, mas faz parte da audácia. Não tenho palavras para descrever a coesão do grupo. Estes rapazes mereceram muito esta vitória e merecem muito ficar na história do Sporting."

Importância de todo o grupo: "Foi muito importante os jogadores que começaram, os jogadores que entraram, mesmo que por pouco tempo. O Alisson esteve muito bem, o Vagiannidis também, numa posição diferente até do normal. Não tenho muitos adjetivos para elevar esta equipa, porque têm sido fantásticos e têm uma vontade de vencer enorme. Merecem muito. Merecem também muito os adeptos, porque nos dão energia. É uma vitória muito boa para nós.

Ficou patente que o Sporting é "tão grande como os melhores da Europa"? "Para mim já estava patente desde o início. É muito bom ganharmos ao campeão europeu e continuarmos invictos em casa, mas não tira o mérito a todos os jogos que fomos fazendo na Liga dos Campeões até hoje. Mesmo quando não ganhámos, fizemos grandes jogos e mostrámos uma qualidade coletiva e individual muito boa. É mais do que merecido estarmos entre os melhores e batermo-nos com eles. Hoje foi só mais uma demonstração disso."

Athletic Bilbau: "Será um jogo difícil, num ambiente difícil. O meu foco está no Arouca, em desligá-los desta vitória importantíssima e ligá-los já amanhã ao jogo do Arouca. Essa é a nossa Champions, foi isso mesmo que eles próprios disseram. É ligá-los no campeonato e depois, sim, pensarmos no Athletic Bilbau. Será um jogo difícil, num ambiente difícil, mas a ambição deste grupo é enorme e tenho uma confiança infinita naquilo que seremos capazes de fazer nesse jogo."