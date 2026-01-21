Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Alô Varandas, Mirandela quer a renovação do mister

21 jan, 2026 - 15:05 • Rui Viegas

Triunfo sobre campeão europeu deixou os sportinguistas em delírio, mas há uma terra que ainda sentiu mais a noite gloriosa. E, a frio, surge um apelo dirigido ao presidente leonino.

A+ / A-

É um apelo que vem do coração. O núcleo sportinguista de Mirandela, a terra de Rui Borges, pela voz de um dos seus dirigentes pede ao líder dos leões para que renove contrato com o treinador. O atual vínculo acaba esta época.

"Varandas, assina com o Rui Borges. É para continuar. É a opinião geral do bom sportiguista, pois quando as coisas estão bem é para continuar... não se mexe", atira, em Bola Branca, o vice do núcleo do clube.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Tozé Pimentel, conterrâneo que conhece o técnico desde criança, via na decisão "mais um voto de confiança, uma vez que o Rui está em Alvalade há mais de um ano e tudo o que fez... fez bem".

Estas declarações acontecem na ressaca da vitória sobre o PSG para a Champions, que até terá tirado o sono ao treinador.

"Foi o cunho pessoal do nosso Rui Borges que lhes disse: 'está zero zero e nós vamos dar a volta'. Acho que ele nem dormiu", acrescenta o dirigente, por entre sorrisos. Trata-se de um dupla alegria para este e outros adeptos locais.

"Foi o facto de o mister ser um mirandelense e o Sporting ter feito o brilharete de ganhar ao campeão europeu. A fasquia estava alta. Espectáculo", exclama a terminar.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?