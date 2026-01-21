Alô Varandas, Mirandela quer a renovação do mister

É um apelo que vem do coração. O núcleo sportinguista de Mirandela, a terra de Rui Borges, pela voz de um dos seus dirigentes pede ao líder dos leões para que renove contrato com o treinador. O atual vínculo acaba esta época.



"Varandas, assina com o Rui Borges. É para continuar. É a opinião geral do bom sportiguista, pois quando as coisas estão bem é para continuar... não se mexe", atira, em Bola Branca, o vice do núcleo do clube.

Tozé Pimentel, conterrâneo que conhece o técnico desde criança, via na decisão "mais um voto de confiança, uma vez que o Rui está em Alvalade há mais de um ano e tudo o que fez... fez bem".

Estas declarações acontecem na ressaca da vitória sobre o PSG para a Champions, que até terá tirado o sono ao treinador.



"Foi o cunho pessoal do nosso Rui Borges que lhes disse: 'está zero zero e nós vamos dar a volta'. Acho que ele nem dormiu", acrescenta o dirigente, por entre sorrisos. Trata-se de um dupla alegria para este e outros adeptos locais.



"Foi o facto de o mister ser um mirandelense e o Sporting ter feito o brilharete de ganhar ao campeão europeu. A fasquia estava alta. Espectáculo", exclama a terminar.



