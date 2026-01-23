Diomande renova com o Sporting

O defesa central Ousmane Diomande renova contrato com o Sporting até 2030.

Os leões adiantam que a cláusula de rescisão é de 80 milhões de euros.

O central, de 22 anos, está em Alvalade, desde 2023, vindo do Mafra, tendo na altura contrato com os dinamarqueses do Midtjylland.

"Estou muito feliz. O Sporting é um clube realmente grande, não só em Portugal mas também a nível mundial. Há boas pessoas no clube e aqui sinto-me em casa", disse, aos meios do clube.



Sobre o momento que mais o marcou desde que chegou a Alvalade, Diomande responde: "Acho que foi na época passada, quando conseguimos o bicampeonato. Foi um momento muito especial para todos os sportinguistas, e queremos ser campeões outra vez. Vamos dar tudo e lutar até ao final da época".