Rui Borges. "Foi a vontade e o querer que levou a ganhar jogo”.

O treinador do Sporting, Rui Borges, sublinha a resposta dos seus jogadores após o “desligar” no início da segunda parte.

A partida

"Jogo difícil, por tudo, pelo adversário, pelo tempo, pelo desgaste também. Uma primeira parte em que controlámos nos primeiros 15 minutos e depois uma segunda parte em que entrámos mal e em que o Arouca podia ter virado o jogo. Depois voltámos a correr atrás do prejuízo, chegámos muito aos corredores, mas foi a vontade e o querer que tivemos e que também leva a ganhar jogos”.

Entradas nas segundas partes

"Não digo um desligar total, mas entrámos com algum souplesse. Entrámos muito acomodados. Tentámos despertar ao intervalo e ligar a malta porque sabíamos que ia ser um início comprometedor se tivéssemos algum facilitismo, mas não adiantou. Foi algo coletivo, mas é o que é, eles não vão estar sempre 90 minutos no top e ligados com a mesma energia. Soubemos reagir e acreditar até ao fim.

Mais soluções no banco

"Claramente que sim. A única diferença de eu não me queixar é que quando os temos, temos mais soluções. Mudei um central porque o Zeno tem mais capacidade de decisão que o Matheus. O Trincão também caiu um bocadinho e o Pote deu-nos esse refrescar."

O momento de Luis Suárez

"Não é os golos, é a forma como trabalha para a equipa. Trabalha imenso diariamente. Tem uma energia muito dele, que empurra a equipa e ajuda. Os colegas sabem que ele está lá e que a qualquer hora pode resolver, felizmente tem ajudado sempre. Estamos felizes pela sua contratação e por nos ajudar."

Chegar ao Dragão sem perder mais pontos?

"Ainda temos o Nacional, o jogo para a Taça, a Champions também... ainda faltam muitos jogos para o Dragão. Para voltarmos a ser campeões, temos de fazer uma segunda volta quase perfeita e mesmo assim pode não chegar porque quem está à frente também está a fazer uma grande época. Não podemos facilitar em momento algum. A equipa assume isso e eu também, sem qualquer problema. A segunda volta vai ser mais difícil do que a primeira. Os pontos vão estar ainda mais caros. As dificuldades vão ser maiores, ainda hoje se viu"

