Suarez carimba três pontos fora de horas

24 jan, 2026 - 20:12
O Sporting venceu, com dificuldade, o Arouca, por 2-1, em partida da jornada 19 da I Liga.
Luis Suarez voltou a ser decisivo, com mais um bis, incluindo um golo decisivo aos 90+6.
Já do lado do Arouca ainda empatou Barbero, no início da segunda parte, em que os “lobos” dominaram durante cerca de 15 minutos (e desperdiçaram oportunidades).
A exibição dos leões voltou a não ter nota artística, mas salvou-se o essencial: o resultado.
Com este triunfo, arrancado a ferros, o Sporting mantém o segundo lugar e pressão sobre o líder FC Porto, com 48 pontos.