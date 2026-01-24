Ouvir
Arouca 1-2 Sporting

Suarez carimba três pontos fora de horas

24 jan, 2026 - 20:12

Arouca ainda assustou, mas o golo decisivo foi apontado aos 90+6 e deu vitória importante..

O Sporting venceu, com dificuldade, o Arouca, por 2-1, em partida da jornada 19 da I Liga.

Luis Suarez voltou a ser decisivo, com mais um bis, incluindo um golo decisivo aos 90+6.

Já do lado do Arouca ainda empatou Barbero, no início da segunda parte, em que os “lobos” dominaram durante cerca de 15 minutos (e desperdiçaram oportunidades).

A exibição dos leões voltou a não ter nota artística, mas salvou-se o essencial: o resultado.

Com este triunfo, arrancado a ferros, o Sporting mantém o segundo lugar e pressão sobre o líder FC Porto, com 48 pontos.

