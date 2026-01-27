Rui Borges: "Não é por estar aqui que vou ter um relógio de mil euros"

Rui Borges, treinador do Sporting, quer fazer história e terminar nos oito primeiros da Liga dos Campeões. Pelo que representaria na história do clube e pelo descanso que permitiria dar ao plantel por não ter de fazer os dois jogos do "play-off."

Para isso, o Sporting tem de vencer o Athletic Club, no San Mamés, com uma diferença de golos suficiente para superar duas das quatro equipas que têm os mesmos 13 pontos e não ser ultrapassada pelas três equipas que estão atrás dos leões com os mesmos pontos.

Em conferência de imprensa, o técnico garante que continua a ser "o Rui de Mirandela" e que não é por ter chegado ao Sporting que terá um relógio de mil euros.

"Vamos com a ambição e tentar fazer o melhor, no fim veremos qual é a consequência do nosso melhor. Se for os primeiros oito, muito bom, se não for, bom na mesma. Nada apaga o nosso trajeto fantástico", disse.

O Athletic Club, 23.º classificado com 8 pontos, recebe o Sporting, 10.º com 13, a partir das 20h00, com relato na Renascença.

Antevisão ao jogo: "Estamos focados e há vontade de fazer algo que ficará marcado na história de todos. Queremos ser iguais a nós próprios. Vamos defrontar uma grande equipa, com uma identidade muito própria, um estádio muito próprio. Vamos com a ambição e tentar fazer o melhor, no fim veremos qual é a consequência do nosso melhor. Se for os primeiros oito, muito bom, se não for, bom na mesma. Nada apaga o nosso trajeto fantástico."

Regresso de Nuno Santos: "Tem um grande impacto, ele é experiente e é muito importante no grupo. Vai chatear muito a minha cabeça, mas faz parte. É notório o que aguentou nestes 15 meses, é um guerreiro como há poucos. Agora posso contar com ele."

Sporting entra tranquilo no jogo: "Vamos ser iguais a nós próprios, pressionantes em alguns momentos, mas também podemos ficar num bloco baixo. Vamos alterando comportamentos, mas sempre com a intenção de nos superiorizarmos. É uma das equipas mais tituladas em Espanha, com individualidades muito boas que podem resolver o jogo."

Possibilidade de ficar fora do "top-8": "Ficaremos sempre aborrecidos quando não se ganha, mas orgulhosos por tudo o que já demonstramos. Seria ótimo em termos de calendário para controlarmos o cansaço, mas não jogaremos a pensar nisso, mas em ganhar e ficar na história."

Valverde elogiou o Sporting. Qual a chave para vencer aqui? "Será a nossa humildade e percebermos o que fazer em cada momento do jogo. Em termos ofensivos, é natural que digam que temos sido muito fortes, mas defensivamente também, caso contrário não tínhamos os pontos que temos. Este equilíbrio é o que temos que ter amanhã. O Athletic é uma excelente equipa, bem orientada".

Como se define, o que mudou em Rui Borges? "Eu sinto-me uma pessoa simples e o Casio está lá sempre. Custou 20 euros. Não é por estar aqui que vou ter um relógio de mil euros. Agora os estádios têm todos cronómetros, nem precisava de relógios. Sou simples e humilde q.b. Sou muito honesto, direto com toda a gente, amigo do amigo e serei sempre grato a quem em ajuda. Serei sempre assim, o Rui de Mirandela."