Rui Borges: "Não há palavras para descrever os meus jogadores, o que eles acreditam. É muito merecido"

Rui Borges não tem palavras para descrever a equipa que tem, depois de o Sporting ter dado a volta ao Athletic em Bilbau, por 3-2, e carimbado o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Vitória: "Não há palavras para descrever a minha equipa, os jogadores, eles são incríveis. Eu disse-lhes isso, acho que eles são incríveis, independentemente do que acontecesse hoje no jogo, são incríveis. São muito bons, porque são uma grande equipa e um grande coletivo. Foi isso que nos trouxe até aqui a lutar por este objetivo, até ao fim, e conquistá-lo é extraordinário. Não há palavras para descrever aquilo que eles fazem, aquilo que eles acreditam, aquilo que eles trabalham, o quanto acreditaram durante o jogo todo, não só na segunda parte, na primeira também. Dentro de todos os contratempos que fomos tendo, a malta soube reagir, não perdeu o equilíbrio, conseguiu e continuou a acreditar até ao fim, e acho que por tudo que fizemos ao longo desta primeira fase, foi muito merecido esta conquista."

Quantas vezes olhou para o Casio de 19,99 euros? "Olhei algumas vezes, mas não era para o final do jogo, era para ver quanto tempo faltava, porque acreditava que a equipa ia conseguir virar o jogo. Estávamos muito bem, a atitude competitiva mudou da primeira para a segunda, a malta que entrou também foi muito importante. Dentro de alguns comportamentos que nós fomos ajustando ao intervalo também, mais em termos ofensivos do que propriamente defensivos, fomos melhores. Fizemos uma grande segunda parte, e volto a dizer: por tudo que fizemos, não há palavras para descrever a grandiosidade destes rapazes."

Primeira parte difícil: "Acho que nos faltava um bocadinho mais de energia, estávamos lentes a tomar decisões. Eles eram muito pressionados quando a bola entrava na primeira etapa de construção, ali nos nossos médios fomos falhando muitos passes. Ao intervalo, em termos defensivos, não tinha de retificar nada, porque o Athletic criou-nos perigo em muitas bolas perdidas nossas, muitos passes perdidos, muitas transições. Tinha, sim, de mudar em termos ofensivos. Tínhamos de ser mais agressivos a tomar decisões, antecipar decisões, jogar a um toque, para conseguirmos quebrar a primeira pressão, e depois sim, instalarmo-nos em meio-campo ofensivo e tentar dar a volta ao resultado. Foi o que a malta acabou por fazer. Fomos melhores, claramente, na segunda parte, em relação à primeira."

Até onde vai o sonho do Sporting? "Não sei, o sonho é jogo, é disputar o próximo, é perceber que, acima de tudo, ganhámos aqui algum respirar no nosso calendário, que é importante também. Focarmo-nos já no Nacional, depois vamos ter tempo de nos focarmos na Champions. Independentemente de quem for [o adversário dos oitavos de final], vamo-nos bater, vamos competir, e vamos continuar a querer marcar o nosso caminho de forma muito positiva, e muito bonita."

Play-off já seria extraordinário, segundo Rui Borges. O que é o top-8? "É muito extraordinário. Eu digo isso porque eles merecem. Para além de ganhar, demonstraram a qualidade que existe no Sporting: individual e, acima de tudo, coletiva. É um verdadeiro grupo, e não só nos jogos de Liga dos Campeões. O grupo é excepcional. A família que eles têm, a amizade que eles têm, o compromisso que têm uns pelos outros, o respeito que têm uns pelos outros, é enorme. Só uma grande equipa é que consegue fazer estes feitos."