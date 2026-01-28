Sporting dá a volta em Bilbau no último suspiro e apura-se para os oitavos de final

O Sporting carimbou o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, ao vencer, com reviravolta, no terreno do Athletic de Bilbau, em Espanha, onde nunca triunfara, por 3-2.

Um mau início de jogo resultou no golo dos bascos, logo aos três minutos, por intermédio de Oihane Sancet. Nove minutos depois, Ousmane Diomande empatou, na sequência de um canto. Contudo, ao minuto 28, Gorka Guruzeta aproveitou um erro de Matheus Reis para recolocar o Athletic na frente do marcador.

O Sporting voltou para a segunda parte com outra imagem e chegou ao empate ao minuto 62, com um golo de Francisco Trincão. A cambalhota chegaria ao quarto minuto de descontos, pelos pés de Alisson Santos.

A equipa de Rui Borges termina a fase regular no sétimo lugar, com 16 pontos, e apura-se diretamente para os oitavos de final da Champions.