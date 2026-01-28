"Tão grande como os maiores da Europa!". O relato da Renascença do golo histórico do Sporting em Bilbau

O Sporting esteve a perder por duas vezes no San Mamés, em Bilbau, mas conseguiu operar uma reviravolta épica, para vencer pela primeira vez na sua história em Espanha e seguir diretamente para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Ouça aqui o relato da Renascença.
