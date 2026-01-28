Varandas absolvido depois de chamar “bandido” a Pinto da Costa

28 jan, 2026 - 17:31
O Tribunal da Relação do Porto absolveu Frederico Varandas no caso em que chamou “bandido” a Pinto da Costa.
Segundo o tribunal, a conclusão foi de que “as expressões proferidas pelo arguido [a 23 de outubro de 2020], embora desagradáveis, proferidas no contexto devidamente escalpelizado de confronto desportivo entre os dois presidentes, e não sendo de louvar ou sequer avalizar, ainda são de considerar integradas a coberto da liberdade de expressão constitucionalmente garantida e pelo direito a emitir opiniões e criticar”.
A decisão, não é passível recurso - a família do antigo líder portista pode apenas pedir a nulidade do processo -, acontece meses depois de o Tribunal do Bolhão ter condenado o líder sportinguista a pagar cerca de 12.200 euros.