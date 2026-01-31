Rui Borges. A “boa equipa” do Nacional e o “chamar os jogadores à terra”

O treinador do Sporting, Rui Borges, elogia o Nacional e acredita que os seus jogadores vão estar com os pés na terra depois da qualificação na Liga dos Campeões.

Nacional

"O Tiago Margarido tem feito um grande trabalho no Nacional. Para nós treinadores, e neste caso ele, fazer o centésimo jogo à frente do Nacional. Deve ser o treinador que está há mais tempo à frente do mesmo clube. É uma boa equipa, muito forte, principalmente no contra-ataque, ataque rápido e transições. É uma equipa que, fora, perdeu sempre pela margem mínima. Bateu-se muito bem com o FC Porto, venceu o Sp. Braga. Vamos encontrar uma equipa supercompetitiva, forte em duelos. Fazem algumas faltas e isso faz parte da intensidade com que encaram o jogo. Uma equipa forte em bolas paradas ofensivas, muito bem trabalhada nesse momento”

Baixar à terra

"No nosso diálogo vamos tentando chamar à terra. Sei o grupo que tenho, que lidero. Sabem que depois dos jogos de Champions há sempre estes momentos, tornam-se jogos difíceis. O desgaste físico e mental. E temos de lutar contra isso, só um grande coletivo consegue lutar e manter a mesma qualidade, intensidade. E esse é o desafio. Acima de tudo, sei a equipa que lidero e acredito que a ambição e responsabilidade deles é de que temos de ganhar. Feliz não só pelo Sporting, mas também por todas as outras equipas portuguesas. É algo que valoriza o nosso futebol, é bom ao nível europeu e para o ranking. Passámos a Holanda, penso eu. Estou feliz e quero dar os parabéns a todas as equipas que conseguiram a passagem. É bom para todos nós".

Alisson

"Quero contar com todo o plantel. Mas não me agarro. Se tiver de sair, sai. Seja o Alisson, seja outro. É o mercado. É mérito de toda a equipa, que se tem valorizado muito bem por aquilo que tem sido capaz de fazer durante toda a época. É natural, faz parte do processo e do futebol. Essas saídas e entradas... Lido bem com isso, não mexe comigo. O Sporting está sempre à frente de qualquer jogador ou treinador, e eu sou um treinador que me agarro muito ao que sou, muito frio nesse sentimento. Preciso de todos e quero todos, mas quando faltar um estão os outros. Fomos ao mercado por dois extremos. O Alisson é jogador do Sporting, está convocado para amanhã".

Poupar jogadores?

"Zero condicionados. Olhar para o Nacional, quero ganhar o próximo e é isso que importa. Vão os dois para jogo, são opção e conto com eles. Eles sabem melhor do que ninguém que têm quatro amarelos, mas o mais importante é ganhar ao Nacional. Depois quem estiver disponível frente ao FC Porto dará uma boa resposta".

Semana importante

"A equipa está sempre com a responsabilidade lá. Não é a mais importante, é importante. Eu percebo. Discute-se a passagem na Taça, estamos no 2 segundo lugar, mas ainda há muitos jogos. Temos de ter essa responsabilidade de querer disputar as meias-finais da Taça e de querer lutar por um troféu que somos detentores. O Sporting não fica contente com uma Taça, fica contente por lutar por tudo. Estamos dentro de todas e é por isso que vamos fazer de tudo. Percebo que é uma semana importante, porque jogamos com o primeiro fora de casa, mas é um jogo como os outros. Primeiro temos de vencer o Nacional, depois o AVS e só aí pensaremos no FC Porto".

A partida contra o Nacional está marcada para as 18h00 deste domingo.

