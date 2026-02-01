Ouvir
Sporting

Rui Borges. Vitória "justa" e Hjulmand garantido contra AVS

01 fev, 2026 - 21:06

O Sporting venceu o Nacional, por 2-1, com o golo decisivo a ser apontado nos descontos.

O treinador do Sporting, Rui Borges, admite que foi um “jogo difícil”, contra “uma boa equipa”, mas considera que o triunfo é justo.

A partida

"Foi um jogo difícil e sabíamos que ia ser. Os jogos depois da Champions são sempre difíceis. Contra uma boa equipa. Até acho que independentemente de nos faltar alguma inspiração, que faltou, o Nacional tem um lance que podia ter sido golo na primeira parte, na segunda tem dois. Penso que foi a equipa mais bem organizada aqui em Alvalade. Dificultou-nos a vida. Deram-nos espaços que devíamos ter explorado melhor. Fomos algo lentos na construção, tivemos dificuldades nessa inspiração. Vontade e crença existem sempre e foi demonstrativo. Acreditámos até ao fim. Não finalizámos algumas oportunidades da melhor forma. Mas por tudo do que fizemos, mesmo com a falta de inspiração, acaba por ser justo"

Hjulmand

O Morten, por decisão nossa, optámos por deixá-lo de fora para o proteger de alguma forma. É um não-assunto, jogará com toda a certeza contra o AVS e será titular. O Trincão saiu com queixas no jogo com o Ath. Bilbao e era obrigatório geri-lo aqui. A equipa acaba por conseguir responder às ausências".

Proteger Hjulmand de quê?

"Para o deixar de fora. Foi uma decisão nossa. Dentro dos motivos pessoais, achámos melhor deixá-lo de fora".

Arriscou Pedro Gonçalves marcaram quando estavam em risco

"Motivo de alívio é ganhar. O jogo mais importante era este. Agora vamos ter o AVS, que pode colocar-nos nas meias-finais da Taça. E esses são os mais importantes. Nem sequer pensei nos amarelos. Claro que eles, indiretamente, talvez se protejam, isso faz parte. Mas a minha preocupação era ganhar ao Nacional".

Alisson pode sair?

"É jogador do Sporting, só isso".

E vai continuar a ser?

"É jogador do Sporting. São todos".

Próximos dois jogos

"Com a responsabilidade que têm. Um poderá dar-nos as meias-finais, uma competição que queremos muito voltar a disputar a final e conquistar. E um jogo depois, no Dragão, não digo decisivo, mas muito importante para o decorrer do final da época".

