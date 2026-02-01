Ouvir
Sporting volta a ganhar nos descontos e mantém pressão na frente

01 fev, 2026 - 20:11 • Carlos Calaveiras

Luís Suarez continua a faturar e a garantir três pontos dos leões.

A+ / A-

O Sporting derrotou o Nacional, por 2-1, com mais um golo nos descontos.

Os leões tiveram muitas dificuldades para ultrapassar a muralha insular e só aos 90+6 o suspeito do costume, o colombiano Luis Suarez, apontou o tento decisivo e com nota artística: de calcanhar.

Na primeira parte até foi do Nacional a melhor ocasião, que desperdiçou um contra-ataque de 3 contra 1.

Já no segundo tempo, a equipa de Alvalade tentou pressionar mais, mas o Nacional nunca desistiu de procurar pontos e chegou a assustar ao conseguir o empate, por Alan Nunez.

Com esta vitória, o Sporting mantém a pressão sobre o FC Porto e as distâncias sobre o Benfica.

É a quarta vez consecutiva que o Sporting marca nos descontos.

