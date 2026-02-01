Sporting volta a ganhar nos descontos e mantém pressão na frente

01 fev, 2026 - 20:11 • Carlos Calaveiras
O Sporting derrotou o Nacional, por 2-1, com mais um golo nos descontos.
Os leões tiveram muitas dificuldades para ultrapassar a muralha insular e só aos 90+6 o suspeito do costume, o colombiano Luis Suarez, apontou o tento decisivo e com nota artística: de calcanhar.
Na primeira parte até foi do Nacional a melhor ocasião, que desperdiçou um contra-ataque de 3 contra 1.
Já no segundo tempo, a equipa de Alvalade tentou pressionar mais, mas o Nacional nunca desistiu de procurar pontos e chegou a assustar ao conseguir o empate, por Alan Nunez.
Com esta vitória, o Sporting mantém a pressão sobre o FC Porto e as distâncias sobre o Benfica.
É a quarta vez consecutiva que o Sporting marca nos descontos.