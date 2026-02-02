Ouvir
Foi herói na Champions e está de saída. Sporting empresta Alisson Santos ao Nápoles

02 fev, 2026 - 18:01 • Eduardo Soares da Silva

Avançado que marcou três golos na Liga dos Campões é emprestado ao campeão italiano, num negócio com opção de compra.

A+ / A-

O Nápoles anunciou a contratação, no último dia de mercado, do avançado brasileiro Alisson Santos, que chega por empréstimo do Sporting.

A cedência do extremo de 23 anos custará 3,5 milhões de euros aos italianos. Caso queiram acionar a cláusula de compra, o Sporting renderá um total de 20 milhões de euros por Alisson.

O avançado chegou ao Sporting este verão a custo de dois milhões de euros, vindo do União de Leiria, na II Liga.

Nunca convenceu totalmente o treinador Rui Borges que, mesmo perante a ausência prolongada de Pedro Gonçalves, preferiu subir Maxi Araújo no terreno. Com as chegadas de Faye e Luís Guilherme no mercado de janeiro, Alisson ruma à Serie A.

Alisson foi utilizado em 31 jogos pelo Sporting, mas só foi titular em cinco ocasiões. Deixa o Sporting sem ter sido titular uma única vez na I Liga.

O extremo foi o herói do Sporting na Champions. Marcou frente ao Kairat Almaty, decidiu a vitória em Marselha com o golo da reviravolta aos 86 minutos e, de todos o mais importante, marcou aos 94 minutos na última jornada em Bilbau, apurando os leões diretamente para os oitavos de final.

No Nápoles, Alisson servirá como substituto de Noa Lang, que saiu este mês para o Galatasaray.

