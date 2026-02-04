Rui Borges, a Taça e o regresso de Hjulmand: "É um grande capitão, será titular. Tudo normal"

O técnico sportinguista afastou qualquer tipo de polémica relativamente ao médio dinamarquês após os rumores que apontaram para a sua possível saída antes do encerramento do mercado de transferências, que não se confirmaram, garantindo que o futebolista se encontra totalmente focado no emblema 'verde e branco'.

“Em relação ao Morten não vou falar mais, já falei no fim do jogo [frente ao Nacional], está dito. Eu disse que ele iria jogar e vai jogar amanhã [quinta-feira], será titular, responde a tudo o resto. Em relação ao AVS, é um jogo diferente, será diferente em relação a tudo o que se passou no jogo pelo campeonato, contra nós”, afirmou o treinador leonino.

Rui Borges assegurou contar com o capitão de equipa Morten Hjulmand para esta eliminatória de Taça, tendo mesmo anunciado a sua titularidade no desafio, depois de o dinamarquês ter falhado, no domingo, a receção ao Nacional.

O Sporting recebe o conjunto avense na quinta-feira, para os quartos de final da Taça de Portugal, apenas quatro dias antes de visitar, em 09 de fevereiro, o líder do campeonato, o FC Porto, num duelo muito importante para a discussão do campeonato nacional,

“Na época passada, tivemos oito pontos [de vantagem], perdemos nove e depois fomos campeões. No futebol, muda tudo muito rápido”, afirmou o técnico, em Alcochete, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao AVS.

O treinador Rui Borges salientou esta quarta-feira que “no futebol, muda tudo muito rápido”, mantendo em aberto as possibilidades de revalidar o título na Taça de Portugal e também alcançar o tricampeonato nacional de futebol.

“Não há discussão nenhuma. O Hjulmand é um grande capitão, um grande líder, um grande exemplo, é alguém para quem o grupo olha, acredita e confia e é assim que continuará a ser. Amanhã [quinta-feira] voltará ao jogo, será titular, capitão, tudo normal. O Rui [Borges] tem um grande capitão”, disse.

Rui Borges assinalou ainda não se sentir desapoiado em momentos como o que envolveu a ausência de Hjulmand da receção ao Nacional, no passado fim de semana, pela Liga, garantindo sentir-se suportado pela “confiança da estrutura” para falar em seu nome e do plantel.

“Não se trata de dar a cara. O Rui [Borges] está aqui para dar a cara, mas é a confiança da estrutura para com o Rui ou para com a equipa técnica, desde o primeiro dia. Já o disse várias vezes. É a última vez que hoje respondo em relação ao Hjulmand. É um não-assunto, como expliquei”, rematou.

Relativamente à convocatória para a receção ao AVS, Rui Borges anunciou que Debast e Ioannidis, lesionados, continuarão de fora, abrindo espaço para o regresso de Nuno Santos, recuperado de grave lesão e mais de 400 dias após a sua última aparição na equipa principal.

O técnico sportinguista mostrou-se indiferente ao facto de a equipa estar a obter golos no período final dos encontros, recordando que em outros momentos da temporada os ‘leões’ marcavam na fase inicial das respetivas partidas.

“Na fase inicial, estávamos a fazer muitos golos nos primeiros dez minutos, nos jogos em Alvalade. Agora, estamos a fazer alguns na parte final do jogo e na época passada fizemos 24”, recordou, por fim, o responsável técnico dos ‘verdes e brancos’.

O Sporting recebe o AVS na quinta-feira, em partida dos quartos de final da Taça de Portugal, com início previsto para as 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

A equipa orientada por Rui Borges segue em segundo lugar no campeonato e recebe os avenses, orientados por João Henriques, que seguem em 18.º e último lugar e sem vencer desde 17 de dezembro, dia em que derrotou o Vitória de Guimarães (1-0) e assegurou o acesso aos quartos de final da ‘prova rainha’.