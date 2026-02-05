Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 fev, 2026
Sporting 3-2 AVS

Sporting ganha no prolongamento e está nas meias-finais da Taça de Portugal

05 fev, 2026 - 23:39 • Carlos Calaveiras

Geny Catamo marcou o golo decisivo já ao minuto 117.

O Sporting derrotou o AVS, por 3-2, após prolongamento e está nas meias-finais da Taça de Portugal.

Os leões estiveram a vencer, por 2-0, com tentos de Luís Guilherme e Paulo Vítor (este na própria baliza), mas acabaram por empatar no segundo tempo.

Os visitantes chegaram à igualdade graças a duas grandes penalidades e obrigaram o jogo a ir a prolongamento.

A equipa de Alvalade tentou gerir ritmos e jogadores e deixou-se adormecer frente a um AVS, que refrescou o ataque no segundo tempo e ganhou frutos.

No prolongamento o Sporting voltou a carregar e fez o golo decisivo por Geny Catamo, aos 117 minutos, já depois de ter desperdiçado uma mão cheia de ocasiões.

Com a vitória confirmada, os leões vão agora defrontar o FC Porto nas meias-finais. Curiosamente, as duas equipas vão defrontar-se já na próxima segunda-feira.

Nota ainda para aquela que parece ter sido a lesão grave de Barouan, avançado do AVS, perto do final do tempo regulamentar.

