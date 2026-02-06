Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Rui Borges. “Talvez a malta tenha desligado um pouco com o 2-0”

06 fev, 2026 - 00:41

O Sporting avança para as meias-finais da Taça de Portugal e vai defrontar o FC Porto.

A+ / A-

O treinador do Sporting, Rui Borges, admite que a equipa pode ter desligado depois do 2-0, mas garante que o prolongamento não vai servir de desculpas para a partida contra o FC Porto.

O jogo

"Foi um jogo competente, com o AVS sempre a jogar em contra-ataque e não estávamos muito preparados para isso. Depois, talvez a malta tenha desligado um pouco com o 2-0 e o AVS chega ao empate de forma um pouco fortuita. Mas isto também é o bonito do futebol. Fez-nos procurar outras soluções. A ansiedade dominou um pouco e acabámos a errar muitos passes no prolongamento".

Jogadores já estavam a pensar no Clássico?

"Acho que não. Mudámos para perceber algumas coisas e entrámos nalguma ansiedade. O Nuno está a readaptar-se e o Faye também chegou agora. Foi um jogo menos conseguido, mas o futebol é mesmo assim e o importante é que conseguimos o resultado".

Luís Guilherme - onde é melhor?

"Foi andando à direita e à esquerda. É um miúdo que tem muito potencial e está a adaptar-se ao futebol português e que terá um futuro risonho".

Prolongamento pode ser problema para o Clássico?

"É natural que estejamos mais cansados, mas não pode desculpa para um mau resultado na segunda. Eles estão muito ligados e sabem bem da sua importância, embora seja um jogo que não vá definir nada. Os jogadores vão descansar e não tenho dúvida de que estarão no seu melhor contra o FC Porto".

O Sporting venceu o AVS, por 3-2, e segue para as meias-finais da Taça de Portugal.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)