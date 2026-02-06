Rui Borges. “Talvez a malta tenha desligado um pouco com o 2-0”

O treinador do Sporting, Rui Borges, admite que a equipa pode ter desligado depois do 2-0, mas garante que o prolongamento não vai servir de desculpas para a partida contra o FC Porto.

O jogo

"Foi um jogo competente, com o AVS sempre a jogar em contra-ataque e não estávamos muito preparados para isso. Depois, talvez a malta tenha desligado um pouco com o 2-0 e o AVS chega ao empate de forma um pouco fortuita. Mas isto também é o bonito do futebol. Fez-nos procurar outras soluções. A ansiedade dominou um pouco e acabámos a errar muitos passes no prolongamento".

Jogadores já estavam a pensar no Clássico?

"Acho que não. Mudámos para perceber algumas coisas e entrámos nalguma ansiedade. O Nuno está a readaptar-se e o Faye também chegou agora. Foi um jogo menos conseguido, mas o futebol é mesmo assim e o importante é que conseguimos o resultado".

Luís Guilherme - onde é melhor?

"Foi andando à direita e à esquerda. É um miúdo que tem muito potencial e está a adaptar-se ao futebol português e que terá um futuro risonho".

Prolongamento pode ser problema para o Clássico?

"É natural que estejamos mais cansados, mas não pode desculpa para um mau resultado na segunda. Eles estão muito ligados e sabem bem da sua importância, embora seja um jogo que não vá definir nada. Os jogadores vão descansar e não tenho dúvida de que estarão no seu melhor contra o FC Porto".

O Sporting venceu o AVS, por 3-2, e segue para as meias-finais da Taça de Portugal.