  06 fev, 2026
Liga dos Campeões

Sporting com duas novidades e uma permanência (para já)

06 fev, 2026 - 18:15

Equipa de Alvalade atualizou, esta sexta-feira, a lista de jogadores para a UEFA.

O Sporting oficializou junto da UEFA a lista de convocados para a Liga dos Campeões.

Os leões acrescentaram os dois reforços de inverno (Faye e Luís Guilherme) e mantiveram o defesa Matheus Reis, que estará a caminho do CSKA Moscovo.

Saiu da lista de Rui Borges o extremo Alisson Santos.

Lista de jogadores inscritos pelo Sporting na UEFA:

Guarda-redes: Rui Silva e João Virgínia
Defesas: Matheus Reis, Debast, Vagiannidis, Fresneda*, Gonçalo Inácio, Diomande, Bruno Ramos, Eduardo Quaresma, Ricardo Mangas e Maxi Araújo
Médios: Morita, Pedro Gonçalves, Kochorashvili, Daniel Bragança, Hjulmand, João Simões*, Flávio Gonçalves* e Rayan Lucas
Avançados: Quenda*, Geny Catamo, Nuno Santos, Faye, Trincão, Luís Guilherme, Ioannidis e Luís Suárez
*futebolistas pertencentes à lista B

