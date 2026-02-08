Rui Borges. Jogo contra FC Porto “não é decisivo”

O treinador do Sporting, Rui Borges, considera que o clássico da I Liga contra o FC Porto “não é decisivo” para as contas do título, mas assume que só pensa em ganhá-lo.

“Claro que é um jogo importante e nós temos noção da diferença pontual, dependendo daquilo que será o resultado, mas não acho que seja um jogo que irá ditar quem será campeão”, atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

O FC Porto lidera a I Liga, com 55 pontos, mais quatro do que o Sporting, após ter sofrido, na jornada anterior, a primeira derrota, frente ao Casa Pia (2-1), que permitiu aos ‘leões’ reduzirem a diferença em vésperas da deslocação ao Estádio do Dragão.

Se vencer na visita ao líder, o Sporting reduz a diferença para um ponto, mas, se perder, volta a ficar a sete pontos do rival quando faltarem disputar 13 jornadas.

Por isso, Borges foi questionado, várias vezes, sobre a importância do confronto de segunda-feira, mas manteve a tónica ao longo de toda a conversa com os jornalistas, que começou já depois das 13:00, mais de meia hora após o previsto.

“Acho que não será um jogo decisivo. É um jogo muito importante, dado o momento da época, tudo aquilo que pode significar em termos pontuais para nós, dependendo do resultado, mas não decisivo”, insistiu.

No entanto, questionado se ‘compraria’ um empate que mantivesse os bicampeões nacionais a quatro pontos do rival, foi taxativo: “Neste clube só se pensa em ganhar e assim será sempre, independentemente do adversário".

Já no capítulo dos ‘mind games’, recusou comentar a entrada em 'cena' do treinador do Benfica, José Mourinho, que admitiu, no sábado, preferência por uma derrota do FC Porto que permitisse aos encarnados reduzir para seis pontos a distância para o primeiro lugar.



Mas devolveu a pressão para o campo do adversário quando questionado sobre as palavras do presidente dos azuis e brancos, André Villas-Boas, que afirmou, na sexta-feira, que o Sporting está “num momento mais forte”.



“Quem está melhor é o FC Porto, porque é quem vai à frente no campeonato, leva diferença pontual para o segundo. São as duas melhores equipas no momento, com o melhor momento do FC Porto, porque assim o têm conseguido e demonstrado”, ripostou.



O Sporting visita o FC Porto na segunda-feira, na partida que fecha a 21.ª jornada da I Liga, com início previsto para as 20h45, no Estádio do Dragão, no Porto, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

Os leões levam seis vitórias consecutivas em diferentes competições, as cinco últimas das quais fora de horas: contra Paris Saint-Germain (2-1), Arouca (2-1), Athletic Bilbau (3-2) e Nacional (2-1) venceram graças a golos obtidos no período de descontos, enquanto com o AVS (3-2), na Taça de Portugal, valeu um golo de Geny Catamo no prolongamento.



Já o FC Porto, com a derrota sofrida na ronda anterior, interrompeu uma série de 11 triunfos consecutivos no campeonato, no qual ainda só tinha perdido pontos na oitava jornada, quando empatou em casa com o Benfica (0-0), agora a única formação invicta na competição.