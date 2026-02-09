Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Rui Borges: "Sporting foi a equipa que mais quis ganhar"

09 fev, 2026 - 23:41 • Inês Braga Sampaio

Treinador do Sporting elogia a personalidade e o equilíbrio emocional da equipa no Estádio do Dragão, ao conseguir arrancar o empate ao FC Porto nos derradeiros momentos.

A+ / A-

Rui Borges considera que o Sporting foi "claramente superior" ao FC Porto, no clássico do Dragão, que terminou empatado, por 1-1.

"O Sporting foi a equipa que mais quis ganhar", defende o treinador leonino, em declarações à Sport TV, em que reforça a ideia de superioridade: "Jogo bem conseguido da nossa parte, a equipa mais personalizada dentro de campo, desde o primeiro minuto ao último."

FC Porto, líder do campeonato, e Sporting, segundo classificado, empataram a um golo, esta segunda-feira, no Estádio do Dragão, a contar para a jornada 21, e continuam separados por quatro pontos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Análise: "Jogo bem conseguido da nossa parte, a equipa mais personalizada dentro de campo, desde o primeiro minuto ao último. Entrámos muito bem no jogo, a comandar, o Porto começou a equilibrar até aos 30 minutos. Mas tivemos sempre uma grande personalidade. Na segunda parte, fomos claramente superiores. O Porto faz o golo no único lance de perigo, foram felizes. Depois, foi correr atrás do prejuízo e acabámos por conseguir o empate."

Porto mais especulativo? "Sim. Poderíamos aqui ou ali ter sido um pouco mais intensos, a pressionar e ir à procura da baliza do Porto. Mas tivemos sempre grande personalidade, estivemos muito equilibrados e cientes do que tínhamos de fazer no processo defensivo e ofensivo. O Sporting foi a equipa que mais quis ganhar."

Mais um golo ao cair do pano: "Mérito da equipa. Não é só o golo nos descontos, é a personalidade da equipa. Num ambiente difícil, manteve sempre um equilíbrio emocional muito grande, quis jogar, não quis fugir à identidade. Percebeu muito bem em termos estratégicos o que tínhamos de fazer. Muito feliz pelo que a equipa é capaz de fazer. Sofremos um golo no único lance de perigo do Porto junto da nossa baliza."

O que falta: "Vão ser jogos difíceis para todos. Focarmo-nos já no jogo com o Famalicão, que será também muito difícil."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 09 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)