Rui Borges: "Sporting foi a equipa que mais quis ganhar"

Rui Borges considera que o Sporting foi "claramente superior" ao FC Porto, no clássico do Dragão, que terminou empatado, por 1-1.

"O Sporting foi a equipa que mais quis ganhar", defende o treinador leonino, em declarações à Sport TV, em que reforça a ideia de superioridade: "Jogo bem conseguido da nossa parte, a equipa mais personalizada dentro de campo, desde o primeiro minuto ao último."

FC Porto, líder do campeonato, e Sporting, segundo classificado, empataram a um golo, esta segunda-feira, no Estádio do Dragão, a contar para a jornada 21, e continuam separados por quatro pontos.

Análise: "Jogo bem conseguido da nossa parte, a equipa mais personalizada dentro de campo, desde o primeiro minuto ao último. Entrámos muito bem no jogo, a comandar, o Porto começou a equilibrar até aos 30 minutos. Mas tivemos sempre uma grande personalidade. Na segunda parte, fomos claramente superiores. O Porto faz o golo no único lance de perigo, foram felizes. Depois, foi correr atrás do prejuízo e acabámos por conseguir o empate."

Porto mais especulativo? "Sim. Poderíamos aqui ou ali ter sido um pouco mais intensos, a pressionar e ir à procura da baliza do Porto. Mas tivemos sempre grande personalidade, estivemos muito equilibrados e cientes do que tínhamos de fazer no processo defensivo e ofensivo. O Sporting foi a equipa que mais quis ganhar."

Mais um golo ao cair do pano: "Mérito da equipa. Não é só o golo nos descontos, é a personalidade da equipa. Num ambiente difícil, manteve sempre um equilíbrio emocional muito grande, quis jogar, não quis fugir à identidade. Percebeu muito bem em termos estratégicos o que tínhamos de fazer. Muito feliz pelo que a equipa é capaz de fazer. Sofremos um golo no único lance de perigo do Porto junto da nossa baliza."

O que falta: "Vão ser jogos difíceis para todos. Focarmo-nos já no jogo com o Famalicão, que será também muito difícil."