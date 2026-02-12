Bruno Sá formaliza candidatura à presidência do Sporting: “É preciso reunir a família sportinguista”

Esta quinta-feira marcou o fecho do prazo para a apresentação de candidaturas à presidência do Sporting, confirmando-se o embate entre Frederico Varandas e Bruno Sorreluz, mais conhecido por Bruno Sá.

Ex-atleta de basquetebol do clube até à extinção da modalidade, Bruno garante que vai “até ao fim” com a sua candidatura e destaca como temas principais de discussão as modalidades, os problemas na formação, a ausência de projeto desportivo pós-Amorim e o afastamento dos sócios, referindo-se a um “Sporting de clientes”. “Tem que haver sempre aqui um boost de coração e de identidade Sporting. É preciso reunir a família sportinguista”, assinala.

Junto a Sá, apresentam-se também Andreia Sorreluz (mandatária), coronel Nelson Nave (candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral) e Pedro Pratas (candidato à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar).

Com as candidaturas formalizadas, os sócios do Sporting são chamados às urnas no próximo dia 14 de março.

Figura afamada do universo leonino, Bruno é dono do restaurante “Cantinho do Sá”, localizado nas imediações do Estádio de Alvalade. O nome advém, primeiro, da sua admiração por Ricardo Sá Pinto, ídolo de infância, e segundo, do célebre “cantinho do Morais”, golo que levou o emblema leonino à conquista da Taça das Taças, em 1964.