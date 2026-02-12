Bruno Sá formaliza candidatura à presidência do Sporting: “É preciso reunir a família sportinguista”

12 fev, 2026 - 19:08 • Redação
Esta quinta-feira marcou o fecho do prazo para a apresentação de candidaturas à presidência do Sporting, confirmando-se o embate entre Frederico Varandas e Bruno Sorreluz, mais conhecido por Bruno Sá.
Figura afamada do universo leonino, Bruno é dono do restaurante “Cantinho do Sá”, localizado nas imediações do Estádio de Alvalade. O nome advém, primeiro, da sua admiração por Ricardo Sá Pinto, ídolo de infância, e segundo, do célebre “cantinho do Morais”, golo que levou o emblema leonino à conquista da Taça das Taças, em 1964.