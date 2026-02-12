Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Bruno Sá formaliza candidatura à presidência do Sporting: “É preciso reunir a família sportinguista”

12 fev, 2026 - 19:08 • Redação

Frederico Varandas conhece oposição nas eleições do próximo dia 14 de março

A+ / A-

Esta quinta-feira marcou o fecho do prazo para a apresentação de candidaturas à presidência do Sporting, confirmando-se o embate entre Frederico Varandas e Bruno Sorreluz, mais conhecido por Bruno Sá.

Ex-atleta de basquetebol do clube até à extinção da modalidade, Bruno garante que vai “até ao fim” com a sua candidatura e destaca como temas principais de discussão as modalidades, os problemas na formação, a ausência de projeto desportivo pós-Amorim e o afastamento dos sócios, referindo-se a um “Sporting de clientes”. “Tem que haver sempre aqui um boost de coração e de identidade Sporting. É preciso reunir a família sportinguista”, assinala.
Junto a Sá, apresentam-se também Andreia Sorreluz (mandatária), coronel Nelson Nave (candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral) e Pedro Pratas (candidato à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar).
Com as candidaturas formalizadas, os sócios do Sporting são chamados às urnas no próximo dia 14 de março.

Figura afamada do universo leonino, Bruno é dono do restaurante “Cantinho do Sá”, localizado nas imediações do Estádio de Alvalade. O nome advém, primeiro, da sua admiração por Ricardo Sá Pinto, ídolo de infância, e segundo, do célebre “cantinho do Morais”, golo que levou o emblema leonino à conquista da Taça das Taças, em 1964.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 13 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)