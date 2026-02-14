Ouvir
"Parece que Suárez joga neste grupo há anos”: Litos, a ausência de Luis e o jovem “a ter em conta"

14 fev, 2026 - 10:00 • Redação

Em entrevista a Bola Branca, o ex-jogador reflete sobre a ausência da estrela colombiana para este jornada, bem como sobre as alternativas à disposição de Rui Borges.

A+ / A-

O Sporting não conta com Luis Suárez na receção ao Famalicão, a contar para a 22.ª jornada do campeonato. O avançado colombiano viu o quinto cartão amarelo no Dragão e terá de cumprir um jogo de suspensão.

Litos, antigo médio dos leões, reconhece a importância do camisola 97 na equipa de Rui Borges. "É um jogador que participa no jogo coletivo e que tem uma influência tremenda na construção. Adaptou-se ao modelo de tal forma que parece que joga com este grupo há anos. Perante um adversário difícil, vai fazer falta", sublinha.

Com a possibilidade de poder não contar ainda com Fotis Ioannidis, a recuperar de lesão no ligamento colateral interno do joelho direito, considera que existem duas opções: “Pedro Gonçalves um pouco mais à frente, jogando como referência de ataque com mais mobilidade” ou “Rafael Nel, jovem que tem atuado na equipa B”.

“Pode ser a oportunidade para este jovem jogador que tem mostrado essa veia goleadora na Segunda Liga e que tem qualidade para fazer parte do 11 inicial,”, pondera Litos. “O Sporting está muito bem servido com duas grandes contratações (Suárez e Ioannidis), mas Nel é um jogador para ter em conta”.

O encontro, que está marcado para domingo às 20h30 no Estádio José Alvalade, representa um teste à profundidade e flexibilidade do plantel leonino numa altura crucial nas contas para a Liga Portugal.

