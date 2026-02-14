Rui Borges. O Famalicão, as dúvidas, Farioli e a parte cardíaca dos adeptos

O treinador do Sporting, Rui Borges, elogia o Famalicão, dá conta de jogadores em dúvida e baixas e garante que não olha para o retrovisor.

Famalicão

"Espero uma equipa igual a si própria. É uma boa equipa, gostam de assumir o jogo, têm a sua própria ideia e gostam de a ter independentemente do adversário. Adaptam-se bem ao momento do jogo e a cada dificuldade que o adversário proporciona. São uma boa equipa, muito competitiva, intensa e que faz muitas faltas. Nota-se bem essa intensidade. Em organização defensiva são muito competentes. Têm muitas ações nos corredores, de um para um, cruzam muito à procura de referências. É uma das melhores equipas do campeonato. Apesar de terem um ou outro resultado menos conseguido, são uma boa equipa".

Ioannidis em dúvida

"O Fotis [Ioannidis] está em dúvida, vamos ver se pode ou não dar o contributo. Dentro do que temos disponível, entraremos com 11 jogadores com toda a certeza! E dentro disso, vamos buscar algumas coisas individuais nunca fugindo ao que nos identifica. E vamos tentar levar de vencido o Famalicão num jogo que acredito que seja muito competitivo. Muito sinceramente, ainda não sei quem jogará".

Casos do clássico

"Devemos valorizar muito mais os jogadores, as equipas, o nosso jogo, o futebol. Independentemente de não ter sido um grande jogo na parte de golos. O jogo tem muitas nuances. Mas também concordo que não se deve relativizar algumas coisas que se passaram. Parece que estamos a voltar ao século passado e não. Estamos em 2026 e não se deve relativizar isso. Mas não vou entrar nessa luta. Estou muito mais focado em tentar valorizar o futebol em si, os jogadores de uma equipa e de outra. Estão grandes jogadores dentro de campo e temos de valorizar quem pratica o futebol e quem faz com que seja um desporto tão espetacular".

Sporting refém de Luis Suárez?

"É natural que se possa pensar dessa forma porque o Luis tem sido muito importante nos golos. Mas consegue-os devido a um grande coletivo, não só devido ao individual. É muito mais isso que vemos diariamente e depois, sim, aparecer o individual. É uma peça importante e acabará sempre por fazer falta, mas só faz falta quem está. Vou focar-me nos 11 que colocar e nos que colocarei no banco para sermos competentes e não fugirmos ao que temos sido. Manter uma boa qualidade de jogo, uma dinâmica muito própria para levarmos de vencido um bom Famalicão".

Ainda o clássico

"Duas grandes equipas, duas equipas bastante competentes. Algumas coisas que poderíamos ter feito de forma diferente. Mas depois de ver... Acho que fizemos um jogo bastante competente, jogámos contra a melhor defesa [do campeonato]. Penso que o mister Farioli disse isso no fim do jogo, mas meter 11 jogadores a defender a sua área... Penso que se referia ao FC Porto. E daí se nota ser a melhor defesa. Podíamos fazer mais? Podíamos, mas depois de ver as imagens podemos ver sempre as coisas de forma diferente. Mas jamais por falta de ambição".

Geny em dúvida, Kochorashvili fora, Faye poderá ser ponta-de-lança?

"Geny está em dúvida ainda. Faye? Temos várias soluções, qualquer jogador da linha avançada pode ser ponta-de-lança. Vamos ver qual será a melhor opção. Acho que qualquer jogador da frente poderá jogar aí, houve vários que treinaram. Kochorashvili também está fora do jogo”.

Vários golos mesmo no fim das partidas

"Isso queríamos todos, marcar mais cedo. Às vezes não conseguimos. Há duas equipas, 11 jogadores de cada lado, bons treinadores dos dois lados... Mas a ambição e a vontade de vencer é que nos levam a vencer a qualquer minuto. Isso demonstra bem o caráter e a personalidade da equipa. Queremos fazer melhor, mas se for sempre aos 90'+6 não há problema. Queremos é ganhar. Percebo a parte cardíaca da malta, a minha também, mas por isso é que o futebol é tão espetacular. As emoções que se criam à volta de um jogo são enormes e não é para todos aguentá-las. O espírito da equipa está bem vincado e eles são uns ambiciosos e uns campeões de nascença".

Arbitragem

“Deixe-me enaltecer a arbitragem do jogo com o FC Porto. Para mim, desde que cheguei ao Sporting, foi a melhor que tivemos em jogos oficiais”.

Várias opções de meio-campo

“É uma boa luta. É um bocadinho o trabalho do treinador perceber, dentro do que vamos encontrar, o momento de cada um. O Simões fez dois ou três jogos em que não esteve no seu melhor e Morita cresceu. O Dani [Bragança] também está a melhorar, foi importante com o FC Porto, empatámos ainda com ele dentro de campo. São jogadores que nos dão várias soluções e isso, enquanto treinador, dá-me dores de cabeça. Mas prefiro... Nunca disse quem joga e não é desta que vou dizer".

Saída de Matheus Reis e regresso de Quenda

"Acredito que o Quenda esteja para breve. Não sei dizer ao certo, mas acredito que sejam poucas semanas. Espero eu, seria mais uma solução para esta reta final, um jogador com muita qualidade que nos vai ajudar. Em relação ao Nuno e ao Matheus, não. Não tem nada a ver. O Matheus, e volto a dizer para ser sincero convosco, acho que por tudo o que deu ao clube e ao grupo, por ser um dos capitães, pela mentalidade diária de ligar toda a gente, mereceu nesta fase da sua carreira tomar a decisão de perceber o que era melhor para ele, independentemente do que o treinador ou a estrutura entendiam. Era um jogador importante para nós, jamais deixaria de o ser. Era muito importante no grupo, deu-nos muito nestes últimos meses, principalmente com tantas lesões. Deu sempre o seu máximo em prol da equipa. E pela pessoa que é, merecia tomar essa decisão. Uma boa proposta para ele, uma perspetiva muito boa para o futuro. E mereceu tomar essa decisão independentemente do treinador dizer 'quero-te até final da época'. Merecia esse respeito por tudo o que deu ao Sporting. Era muito uma decisão dele e fico feliz. Triste, por um lado, porque era importante no dia-a-dia pela sua energia e para ligar o grupo, mas feliz porque é o futuro dele que está em causa e tem de olhar para isso. O maior respeito que poderíamos ter por ele, por tudo o que conquistou aqui, era deixá-lo decidir a melhor coisa para o futuro e para a sua vida".

Jogador da equipa B a ponta-de-lança?

"Pode. E o [Rafael] Nel está convocado. É alguém que tem treinado connosco, tem andado mais nos nossos jogos, tem feito parte dos jogadores disponíveis para jogo. E amanhã é mais um que está para jogar. Treinou na sua posição. Dentro do que perspetivarmos para o jogo, veremos qual será a melhor opção inicial".

Deita um olhinho ao retrovisor, ao Benfica?

"Não, olho para a frente. Não sei ser de outra forma. Quando estava noutros clubes dizia 'estou em 6.º, quero ser 5.º'. Agora estou em 2.º, quero ser 1.º. O único pensamento será só esse".

O Sporting-Famalicão está marcado para as 20h30 deste domingo.

